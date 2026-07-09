إدارة زاخو المستقلة: منح الموافقات لإنشاء 50 مصنعاً جديداً لتنويع مصادر الدخل

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مشرف إدارة زاخو المستقلة، أن الإدارة منحت الموافقات الرسمية لإنشاء 50 مصنعاً جديداً، وذلك في إطار استراتيجية التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وصرح كوهدار شيخو، في حديث خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 9 تموز 2026، قائلاً: "منحنا التراخيص لإنشاء 50 مصنعاً، بعضها دخل حيز الجاهزية والبعض الآخر قيد الإنشاء، فيما سيكتمل قسم منها خلال الأيام المقبلة". وأضاف شيخو: "تعد هذه الخطوة ركيزة هامة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، تزامناً مع الاهتمام بقطاعات الترفيه والرياضة والسياحة لتقليل الاعتماد الكلي على العائدات النفطية".

وبشأن خطط الإعمار، أشار شيخو إلى المساعي المستمرة لجعل زاخو نموذجاً متميزاً في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، لافتاً إلى إنجاز تعبيد الطرق الحيوية وصولاً إلى الحدود لتسهيل حركة السياح والتبادل التجاري، فضلاً عن دعم المشاريع الرياضية والترفيهية التي تخدم فئة الشباب.

وحول مشاريع البنية التحتية، كشف مشرف إدارة زاخو أن "عمليات تعبيد الشوارع مستمرة لتشمل 95% من طرق المنطقة. وبلغت ميزانية المرحلة الأولى 45 مليار دينار عراقي، وبمجرد اكتمالها، ستبدأ المرحلة الثالثة للوصول بنسبة التعبيد إلى 100%". وأردف: "نعمل أيضاً على فتح وتعبيد الطرق المؤدية إلى قطع الأراضي السكنية المخصصة للموظفين لتسهيل بنائها".

وتطرق كوهدار شيخو إلى ملف إعادة إعمار القرى، مبيناً وجود تنسيق فعال مع الأجهزة الأمنية لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم وقراهم الأصلية، متعهداً بتأمين خدمات الماء والكهرباء والخدمات الأساسية لهم.

وفي ختام تصريحه، استعرض شيخو سياسة التعويضات المتبعة للمتأثرين بالمشاريع الخدمية قائلاً: "ملتزمون بمساندة المواطنين؛ حيث يتم تعويض كل من يتضرر منزله أو تقتطع أجزاء منه لصالح مشاريع توسعة الشوارع بقطعة أرض سكنية بديلة بمساحة 200 متر مربع، مع تقديم الدعم اللازم لهم لإعادة بناء مساكنهم".