أردوغان يهدي مسدسات لقادة ناتو.. وستارمر يترك هديته في تركيا بسبب القوانين البريطانية

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أربيل (كوردستان24)- في بادرة غير تقليدية، أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسدسات منقوشة وكميات من الذخيرة للقادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن بعض القادة لم يتمكنوا من نقل الهدية معهم إلى بلدانهم بسبب القوانين المحلية الصارمة لحظر حيازة الأسلحة.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين أثناء عودته من أنقرة، بأن رجب طيب أردوغان قدم لجميع القادة المشاركين في قمة الناتو مسدساً شخصياً نُقش عليه اسم كل قائد، إلى جانب كمية من الطلقات النارية.

وأشار ستارمر إلى أنه على الرغم من إرفاق أردوغان وثيقة رسمية تعفي هذه القطع من إجراءات التصدير الجمركية، إلا أنه اضطر لترك المسدس في تركيا؛ إذ إن إدخاله إلى الأراضي البريطانية يُعد مخالفة للقوانين الصارمة التي تمنع إدخال الأسلحة النارية إلى البلاد.

من جانبه، ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتز تلقى الهدية ذاتها. وأوضح المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية أن مسدس ميرتز جرى تسليمه إلى السفارة الألمانية في أنقرة لإتمام الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لشحنه ونقله إلى ألمانيا كهدية رسمية مقيدة قانونياً.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي أن كلاً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، قد تلقيا المسدس ذاته كهدية من الرئيس التركي خلال أعمال القمة.