وزير الداخلية التركي: استسلام أكثر من 200 مسلح من حزب العمال الكوردستاني وتفكيك مئات الحواجز الأمنية

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أربيل (كوردستان24)- كشف وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، في أحدث تصريحاته، أنه منذ صدور قرار إلقاء السلاح في مايو/أيار 2025، سلّم 219 مسلحاً من حزب العمال الكوردستاني (PKK) أنفسهم لقوات الأمن التركية، مشيراً إلى أن 134 منهم استسلموا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وحده.

وأكد تشيفتشي أن مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" تحولت إلى استراتيجية دولة راسخة يجري العمل عليها بدقة عالية. وفي هذا السياق، وضمن خطوات التطبيع وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق ذات الأغلبية الكردية، أعلن الوزير إزالة 2,763 نقطة تفتيش وحاجز أمني ثابت، إلى جانب تدمير 58 مخبأً ومستودعاً للأسلحة تابعة للتنظيم.

وعلى صعيد الأمن الداخلي، أشار وزير الداخلية إلى أن الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي رُفعت لتأمين قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة أسفرت عن اعتقال 4,212 مطلوباً للعدالة.

وفيما يخص ملف اللاجئين، أوضح تشيفتشي أن عدد السوريين المقيمين في تركيا حالياً يبلغ مليونين و245 ألف شخص. وأضاف أن مليوناً و500 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ عام 2016 وحتى الآن، لافتاً إلى أن 710 آلاف منهم عادوا في الفترة التي تلت سقوط نظام الأسد، وأن المعدل الحالي للعودة الطوعية يبلغ نحو ألف سوري يغادرون تركيا يومياً باتجاه وطنهم.