وزارة التربية في إقليم كوردستان تنشر إرشادات لتعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان عن آلية جديدة لتدريب وتعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي على قواعد الإملاء الكوردية الموحدة، لضمان التزام هذه الأنظمة الذكية بالقواعد المعتمدة من الوزارة والأكاديمية الكوردية عند الصياغة والترجمة والتحرير.

وتوجه المديرية العامة للمناهج الدراسية في وزارة التربية مستخدمي التكنولوجيا إلى إمكانية تعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي (مثل ChatGPT وGemini) قواعد الإملاء القياسية عبر خطوات مبسطة. وتتمثل الخطوة الأولى في تحميل ملف (PDF) الخاص بـ "خلاصة القواعد الإملائية لوزارة التربية" عبر الرابط أدناه:

وفي الخطوة الثانية، يتوجب على المستخدم تحميل (Upload) الملف في نافذة محادثة الذكاء الاصطناعي، وكتابة أمر توجيهي (Prompt) يطلب من النظام قراءة الملف بدقة وحفظ القواعد الإملائية المذكورة فيه، ثم كتابة ملخص عنها للتأكد من استيعاب الآلة لها بشكل صحيح.

وتشدد وزارة التربية على أهمية أن يطلب المستخدم من النظام الالتزام بنسبة 100% بهذه القواعد الإملائية المحددة في جميع مهام الترجمة، أو تدقيق النصوص، أو تحريرها لاحقاً. وأشارت الوزارة إلى أنه نظراً لأن نماذج الذكاء الاصطناعي قد دُربت سابقاً على أساليب إملائية وكتابية متنوعة منتشرة عبر الإنترنت، فقد تواجه بعض الصعوبات في تطبيق القواعد بدقة في البداية، إلا أن تكرار التوجيهات والأوامر كفيل بتمكينها تدريجياً من إتقان الإملاء القياسي.

يُذكر أن هذه المبادرة جرى إعدادها من قبل لجنة الإملاء والترقيم في وزارة التربية وحظيت بمصادقة وتأييد الأكاديمية الكوردية، وتستهدف الحفاظ على أصالة وهوية وبنية اللغة الكوردية السليمة في الفضاء الرقمي.