رئيس إقليم كوردستان يثمن جهود السفير الفرنسي بمناسبة انتهاء مهام عمله

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء أمس الأربعاء 8 تموز 2026، سفير فرنسا لدى العراق، باتريك دوريل، بمناسبة انتهاء مهام عمله في البلاد.

وعبر رئيس إقليم كوردستان، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لجهود السفير الفرنسي ومساعيه لتعزيز علاقات بلاده الثنائية مع العراق وإقليم كوردستان، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن شكره وامتنانه للرئيس نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في الإقليم على التسهيلات والدعم المستمر الذي حظي به لتسهيل مهامه، مؤكداً رغبة بلاده في المضي قدماً بتطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وحضر اللقاء القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان بريم.