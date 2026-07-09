سد "آقوبان" في أربيل: شريان مائي وتنموي يبعث الحياة في طبيعة كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- في قلب جبال كوردستان الخلابة، يقف سد "آقوبان" كواحد من أبرز مشاريع الري والمياه الواعدة في المنطقة. ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي، الواقع بالقرب من قرية "آقوبان السفلى" التابعة لناحية هيران في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل، خطوة محورية نحو تعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة في منطقة "خوشناوتي".

مواصفات فنية وقدرات تخزينية

نُفذ المشروع بميزانية إجمالية تجاوزت الـ 8 مليارات دينار عراقي، ويمتد السد على مساحة تصل إلى 400 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 31 متراً، بقدرة استيعابية تتيح له تخزين ما يصل إلى 2.6 مليون متر مكعب من المياه، مما يجعله ركيزة أساسية للأمن المائي في المنطقة.

أبعاد اقتصادية وبيئية متعددة

تتعدد الأهداف الحيوية لسد آقوبان؛ إذ يسهم بشكل مباشر في رفع مناسيب المياه الجوفية في المنطقة والتي شهدت انتعاشاً ملحوظاً عقب تشغيل السد. كما يخدم المشروع بشكل مباشر قطاعي الزراعة وتربية الماشية في القرى المحيطة، مما يدعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي في ناحية هيران بأكملها.

إلى جانب ذلك، يسهم السد في تحقيق عدة أهداف بيئية وتنموية أبرزها:

تنمية الثروة السمكية المحلية.

الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الطبيعة المحيطة.

الحد من تداعيات مواسم الجفاف عبر توفير مصدر مائي مستقر.

درء مخاطر الفيضانات والسيول الموسمية وحماية القرى والممتلكات المجاورة من أضرار تدفق المياه الزائدة.

وجهة سياحية واعدة

ومع امتلاء السد وتدفق المياه من مفيضه، تحول "آقوبان" إلى نقطة جذب سياحي بارزة في المنطقة. وبات الموقع مقصداً مفضلاً للعائلات والزوار من مختلف المناطق للاستجمام وقضاء العطلات، حيث يمتزج هدير المياه بخضرة المرتفعات الجبلية المحيطة ليرسم لوحة طبيعية تجمع بين الجمال والهدوء.