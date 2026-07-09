استثمار دهوك: تسهيلات وإعفاءات للمستثمرين في المناطق الأقل نمواً بتوجيه حكومي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة دهوك، عن تقديم تسهيلات وإعفاءات مالية وخدمية للمستثمرين الذين ينفذون مشاريع استثمارية في المناطق والبلدات المصنفة كأقل نمواً داخل المحافظة.

وصرح المدير العام للاستثمار في دهوك، د. هفال صديق، لـ "كوردستان 24"، بأنه بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، فإن أي مستثمر ينفذ مشروعاً خدمياً في المناطق الأقل نمواً سيحظى بتسهيلات كاملة وإعفاءات من رسوم الخدمات العامة والبلدية.

وأضاف صديق أن عدداً من المستثمرين أبدوا استعدادهم بالفعل للبدء بتنفيذ مشاريع تنموية في حدود الإدارة، مبيناً أنه جرى تحديد وتعيين المواقع المناسبة لهذا الغرض. وأوضح أنه تم تصنيف عدة مناطق كأقل نمواً لتشجيع الاستثمار فيها، ومنها أقضية عقرة، والعمادية، وشيخان، وبرد رش.

وأشار المدير العام إلى أن هذه التسهيلات تشمل إعفاء المشاريع الاستثمارية من الرسوم والضرائب لفترات محددة، وتوفير الأراضي بأسعار تشجيعية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على رخص العمل والموافقات الرسمية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن حكومة إقليم كوردستان تهدف من خلال هذه الحوافز إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع مناطق الإقليم، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب في المناطق البعيدة عن مراكز المدن الكبرى.