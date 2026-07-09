الكابتن جيلان جارو.. قصة نجاح من قضاء الشيخان إلى الذهب في رفع الأثقال

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في تجربة ملهمة تعكس إرادة المرأة الكوردستانية وشغفها بالتحدي، تسرد الكابتن جيلان جارو، ابنة قضاء الشيخان، رحلتها في عالم الرياضة، والتي توجتها بإحراز الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة رياضية بمحافظة السليمانية.

من متدربة إلى مدربة معتمدة

تحدثت جيلان لـ كوردستان24 عن بداياتها قائلة: "بدأت ممارسة الرياضة والتمرين قبل نحو أربع سنوات. في البداية كنت متدربة عادية في القاعة الرياضية، ولكن مع الاستمرار والشغف، اتخذت قراراً بتطوير مهاراتي وتوسيع معرفتي الرياضية، حتى حصلت على شهادة التدريب المعتمدة وأصبحت مدربة رياضية".

دعم شغف الفتيات

وعن نشاطها اليومي داخل القاعة الرياضية، أضافت الكابتن جيلان: "أقوم يومياً بافتتاح القاعة للترحيب باللاعبات وتقديم التدريبات اللازمة لهن. تتعدد أسباب انضمام الفتيات للقاعة؛ فمنهن من تتمرن لأجل اللياقة البدنية، ومنهن من تختار رياضة رفع الأثقال. لكل فتاة حلمها الخاص، وكل واحدة منهن تتميز وتبرع في الرياضة التي تستهويها".

رفع 240 كغم والتتويج بالذهب

وحول إنجازها الأخير، أوضحت جيلان مشاركتها في إحدى البطولات المتخصصة: "شاركتُ في بطولة تمرين 'هيب ثراست' (Hip Thrust)، وهو تمرين يعتمد على قوة الحوض والساقين، وتجهله العديد من النساء رغم أنه مخصص للفتيات بشكل كبير. استطعتُ خلال البطولة رفع وزن 240 كيلوغراماً، لأحرز المركز الأول على مستوى محافظة السليمانية وأحصد الميدالية الذهبية، مؤكدة بذلك قوة وإرادة فتيات قضاء الشيخان".

مطالبة بدعم الرياضة النسوية

واختتمت الكابتن جيلان جارو حديثها بتوجيه رسالة تشجيعية ودعوة للدعم، قائلة: "الرياضة ليست شيئاً هامشياً، بل هي وسيلة حقيقية لإظهار قوة الإنسان وإمكانياته أمام المجتمع، وخاصة بالنسبة للفتيات. هناك الكثير من الشابات اللاتي يمتلكن القوة والقدرة ولكن يفتقرن إلى الدعم والمساندة؛ لذا أتمنى أن يُقدم لهن الدعم الكافي ليتمكنّ من إثبات طاقاتهن ومهاراتهن أمام الجميع".