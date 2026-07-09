المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني يهنئ نيجيرفان بارزاني بنيله أرفع وسام إيطالي

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أربيل (كوردستان24)- وجهت الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، برقية تهنئة إلى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة منحه أرفع وسام استحقاق مدني من قبل الجمهورية الإيطالية، مؤكدة أن هذا التكريم الدولي يجسد المكانة المرموقة والثقل السياسي الذي يتمتع به رئيس الإقليم.

وذكرت الهيئة في بيان التهنئة: "بمناسبة تقليد السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، أرفع وسام مدني من قبل الجمهورية الإيطالية، نتقدم لسيادته ولشعبنا بأحر التهاني وأزكى التبريكات".

وأشار البيان إلى أن منح هذا الوسام الرفيع يحمل دلالات ومعانٍ دولية كبيرة، حيث قال: "إن هذا التكريم يعكس القيمة الدولية والتأثير الذي يحظى به رئيس إقليم كوردستان على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما يأتي ثمرة لجهوده الحثيثة وخطواته الملموسة في تعزيز الدبلوماسية الكوردستانية، وتمتين العلاقات الدولية، وترسيخ قيم التعايش السلمي وحماية المبادئ الإنسانية المشتركة".

وفي ختام رسالتها، أعربت الهيئة العاملة للمكتب السياسي عن اعتزازها بهذا الإنجاز الدبلوماسي، متمنية دوام النجاح والتوفيق لرئيس الإقليم، ومزيداً من التقدم والازدهار لتجربة إقليم كوردستان.