هرباً من لهيب الصيف.. رعاة شمال كوردستان يلوذون بثلوج جبل "كورتيك" لحماية مواشيهم

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أربيل (كوردستان24)- مع حلول فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة، يشد الرعاة ومربو الماشية الرحل (الكوكر) في المناطق الساخنة بشمال كوردستان (تركيا) رحالهم نحو المصايف المرتفعة، مقودين آلاف الرؤوس من الأغنام نحو جبال "كورتيك" و"قوزم" في محافظة موش، حيث ينصبون خيامهم بحثاً عن الطقس المعتدل والمراعي الخصبة.

تبريد القطعان فوق الثلوج

وفي هذا السياق، يقول داوود كجيت، وهو أحد الرعاة الرحل: "في فصل الصيف، نأخذ أغنامنا إلى كتل الثلج المتبقية في قمم الجبال لكي تبرد أجسادها، وبهذه الطريقة نخفف بشكل كبير من تأثير الحرارة الشديدة والقيظ على الماشية".

وتشهد مدن مثل باطمان، وماردين، وسيرت ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف؛ ما يدفع مربي المواشي في هذه المناطق إلى التوجه مع بداية الربيع نحو محافظة موش، والاستقرار عند سفح جبل "كورتيك"، الذي يبلغ ارتفاعه 2645 متراً فوق مستوى سطح البحر. ويشير الرعاة إلى أنهم يقودون مواشيهم إلى البقع الثلجية مرتين يومياً.

وقاية من الأمراض وإنتاج وفير

من جانبه، يوضح إبراهيم كجيت، وهو يرافق القطعان، الفوائد الصحية لهذه الرحلة قائلاً: "بفضل الطقس المعتدل البارد والمياه العذبة النظيفة هنا، تحافظ مواشينا على صحتها وتتجنب الإصابة بالأمراض، وخاصة تلك الوعكات الصحية التي تسببها أشعة الشمس الحارقة والحر الشديد".

وفي هذه المصايف الجبلية الشاهقة، الشهيرة بتنوع غطائها النباتي وينابيعها الباردة، يقضي الرعاة فصل الصيف بأكمله؛ حيث ينشغلون بإنتاج كميات وفيرة من مشتقات الحليب والألبان، يبيعون قسماً منها في الأسواق المحلية لتأمين معيشتهم، بينما يدخرون القسم الآخر كمؤونة تسد حاجتهم خلال فصل الشتاء القاسي.