ضربات أمريكية واسعة تستهدف 170 هدفاً داخل إيران

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اربيل (كوردستان24) - أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، بأن قواتها نفذت غارات مكثفة خلال اليومين الماضيين استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران.

وتركزت الضربات الأمريكية على منشآت حيوية شملت، مواقع لتخزين الطائرات المسيرة والصواريخ.

منظومات الدفاع الجوي الإيرانية. بالاضافة الى البنية التحتية اللوجستية الممتدة على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وطال القصف عدة مناطق إيرانية؛ حيث أفادت وكالة "فارس" للأنباء بسماع دوي انفجارات في منطقة "جغادك" بمحافظة بوشهر، في حين أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية.

وفي محافظة هرمزغان، وتحديداً في مدينة "بندر عباس" الساحلية، دوت انفجارات في المياه الإقليمية والمناطق الساحلية، تلاها تفعيل لمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية. كما استهدف القصف رصيفاً للصيد في قرية "بنود" التابعة لمدينة عسلوية بمحافظة بوشهر.

بدوره أعلن الحرس الثوري الايراني، مقتل 3 من عناصره جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت فجراً محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

في حين صرح المساعد الأمني لمحافظ هرمزغان بمقتل 3 صيادين وإصابة 15 آخرين إثر القصف الأمريكي الذي استهدف رصيفاً للصيد في مدينة سيريك.

بالتزامن مع الهجمات الأمريكية، شهدت الأجواء الأردنية توتراً حاداً؛ حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضحت الحكومة الأردنية أن إطلاق صفارات الإنذار جاء كإجراء احترازي عقب تعرض أجواء المملكة لاختراق بواسطة صواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية. وأكدت عمان تصدي دفاعاتها الجوية لهذه الصواريخ، معلنةً إسقاط 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو المملكة.

وشددت الحكومة الأردنية على جاهزية قواتها المسلحة الكاملة للتعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسياستها وحدودها.

ورداً على التحركات العسكرية الأمريكية، وجهت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدة أن أي "مغامرة" أو تدخل أمريكي لتحديد مسارات الملاحة البحرية في مضيق هرمز سيواجه برد حاسم.

وأشارت بحرية الحرس الثوري إلى عدم وجود أي مصلحة أو مبرر لتواجد القوات الأجنبية في مضيق هرمز. مؤكدة أن التحركات الأمريكية الحالية ستعوق بشكل خطير جهود إعادة الفتح التدريجي للمضيق.

وان العمليات العسكرية الأمريكية تضع مصالح الدول المستفيدة من المضيق في دائرة الخطر الجسيم.

أثار هذا التدهور الأمني السريع ردود فعل قلقة وإدانات رسمية من أطراف إقليمية ودولية، حيث أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع هذه الدول ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها الاستقراري.

كما دعت الخارجية القطرية إلى ضرورة تجنيب المنطقة عواقب التصعيد غير المبرر، مشددة على أهمية الاستمرار في مسار الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات.

بدورها وجهت وزيرة الخارجية البريطانية انتقادات حادة لطهران، مطالبة إياها بالتخلي عن ادعاءاتها بالسيطرة على طرق الشحن البحري الدولي وإنهاء هجماتها على السفن الملاحية. وأشارت الوزيرة إلى أن طهران تسعى إلى إبقاء مضيق هرمز "رهينة" لأجندتها السياسية والعسكرية.

المصدر : وكالات