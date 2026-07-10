كوريا الشمالية تُقر خطة لتعزيز قدراتها النووية "كماً ونوعاً"

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن توجه رسمي لتعزيز قوتها النووية "كمياً ونوعياً"، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحديث القوات المسلحة ورفع الجاهزية القتالية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن هذا القرار جاء خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، عُقد أمس الخميس برئاسة الزعيم كيم جونغ أون. وأقرت اللجنة حزمة تدابير عسكرية تشمل "المضي قدماً في توحيد القواعد العسكرية وتخصيصها وتحديثها"، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التقنية للأنظمة القتالية.

وفي سياق متصل، شدد الزعيم كيم جونغ أون على أن أمن البلاد وسلامتها يرتكزان بالدرجة الأولى على وجود "جيش قوي" قادر على التصدي لكافة التهديدات. كما وجه بتسريع وتيرة بناء قواعد بحرية حديثة، تماشياً مع تعهداته الأخيرة بتزويد البحرية الكورية الشمالية بأسلحة نووية، وهي الخطوة التي أعقبت إشرافه على اختبارات أسلحة للمدمرة "كانغ كون".

تأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ تمسكها بمكانتها كدولة نووية، خاصة بعد تعثر المسار الدبلوماسي مع واشنطن منذ قمة هانوي عام 2019. وتواصل كوريا الشمالية تطوير برنامجها العسكري كـ"رادع أساسي" في مواجهة الضغوط الأمريكية والكورية الجنوبية، في ظل حالة "الحرب التقنية" المستمرة بين الشطرين منذ انتهاء نزاع (1950-1953) باتفاق هدنة دون معاهدة سلام.