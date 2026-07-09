لافروف: رصيد الثقة بالغرب استُنفد بالكامل ولن نصدق وعودهم بالتسوية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لم تعد تثق بوجود رغبة حقيقية لدى الدول الغربية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات الراهنة، مؤكداً أن "رصيد الثقة" في الوعود الغربية قد استُنفد بالكامل نتيجة تكرار نقض التعهدات وإفشال الاتفاقات السابقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، عقب محادثات أجراها مع وزيرة خارجية موزمبيق، ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس. وأوضح لافروف أن الدول الغربية تواصل الحديث عن الحلول التفاوضية في العلن، بينما أثبتت التجربة "زيف" الضمانات التي قدمتها لاتفاقات سابقة أُبرمت في أعوام 2014 و2015 و2019، قبل أن تتراجع عنها لاحقاً.

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن هذا السلوك تكرر في عام 2022، حينما توصلت روسيا وأوكرانيا إلى مسودة حل تفاوضي، إلا أن القوى الغربية عملت بشكل علني على تقويضه ومنع المضي قدماً فيه، مشدداً على أن روسيا "لن تثق بعد الآن" في أي تصريحات غربية تتعلق بالرغبة في التسوية.

وفي سياق العلاقات الثنائية، أعرب لافروف عن تقدير بلاده لموقف جمهورية موزمبيق تجاه الأزمة الأوكرانية. وجدد شكره للقيادة الموزمبيقية على ما وصفه بـ"التفهم العميق للأسباب الجذرية للصراع"، مشيداً بتبني مابوتو موقفاً "متوازناً ومسؤولاً" في الأمم المتحدة، ورفضها الانخراط في المساعي الغربية الرامية لجعل القضية الأوكرانية المحور الوحيد لجدول الأعمال الدولي.