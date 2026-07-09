الزيدي يعلن عن توجه لتأسيس "صندوق عراقي - تركي" لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات العراقية التركية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة طويلة الأمد، مشيراً إلى امتلاك البلدين فرصاً واسعة لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وكشف عن توجه الحكومة لتأسيس "الصندوق العراقي-التركي" بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية في العراق، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.

كما دعا الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في القطاع الزراعي، مؤكداً أن العراق يمتلك فرصاً واعدة في هذا المضمار، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج تنمية الثروة الحيوانية، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة وتوفير التسهيلات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي وجذب الاستثمارات النوعية إليه.

من جانبه، نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن سعادته بزيارة العراق، ومؤكداً أن بلاده تولي علاقاتها مع العراق أهمية كبيرة، انطلاقاً من مكانته المحورية في المنطقة.

وأشار الوزير التركي إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس أردوغان لمشروع "طريق التنمية"، لما يمثله من قيمة اقتصادية واستراتيجية، مؤكداً استعداد تركيا للدخول في شراكات استراتيجية واسعة مع العراق في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات النفط، والغاز، والطاقة الكهربائية، والربط الإقليمي، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية في البلدين.