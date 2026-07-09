كاتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربات عسكرية جديدة وأكثر قوة ضد إيران "إذا اقتضت الضرورة"، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً هو الأعنف بين طهران وواشنطن منذ توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط الشهر الماضي.

وأكد كاتس، خلال احتفال عسكري، أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لاستئناف العمليات القتالية، مشدداً على أن الهدف هو "استعادة التفوق الجوي والقضاء على التهديدات الإيرانية، حتى لو تطلب الأمر ضربة ثالثة". وأضاف بلهجة وعيد: "إذا تطلب منا الأمر العودة إلى ساحة المعركة، فسنعود بقوة أكبر مما مضى".

من جانبه، شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الاحتفال ذاته، معتبراً أن الجولات العسكرية السابقة نجحت في إضعاف إيران وحلفائها، لكنه حذر من أن الصراع لا يزال قائماً. وقال نتنياهو: "المحور الإيراني بات اليوم أضعف من أي وقت مضى، في حين تزداد إسرائيل قوة".

وتابع نتنياهو مشيداً بقدرات سلاح الجو: "لقد أثبتنا أن ذراعنا الطويلة قادرة على الوصول إلى أي نقطة، من اليمن إلى إيران، ومع ذلك يجب أن ندرك أن الحملة لم تنتهِ بعد".

تأتي هذه التصريحات في سياق تاريخي من التوتر، حيث شنت إسرائيل حرباً على إيران استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، تلتها عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في فبراير 2026، وهي المواجهات التي أشعلت فتيل نزاع إقليمي واسع قبل التوصل إلى التهدئة الأخيرة.