من الإصلاح إلى التنمية.. الكابينة التاسعة تضع حجر الأساس لمستقبل إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- يصادف اليوم الذكرى السنوية لتأسيس الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني؛ وهي سبع سنوات شهدت خلالها البنية التحتية، والاقتصاد، والخدمات الرقمية في إقليم كوردستان تغييرات جذرية، مع ضخ استثمارات تجاوزت قيمتها 22.7 مليار دولار في مشاريع استراتيجية متنوعة.

اعتمدت الكابينة التاسعة في منهاجها الوزاري على ركيزتي "الإصلاح وتنويع مصادر الدخل". ورغم التحديات الكبرى التي واجهتها، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى تذبذب أسعار النفط، إلا أنها تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات:

الأمن المائي والمشاريع الاستراتيجية

لمواجهة مخاطر الجفاف، أنجزت الحكومة 9 سدود جديدة بتكلفة 265.7 مليار دينار، وبطاقة تخزينية تصل إلى 252.8 مليون متر مكعب، ويعد سدا "غومسبان" (95 مليار دينار) و"دوين" (88 مليار دينار) من أبرز هذه المشاريع. كما تم إنجاز 30 "بويند" (خزانات صغيرة) مع استمرار العمل في 57 أخرى. وفي قطاع مياه الشرب، يتم تأمين 2,564,000 متر مكعب يومياً لأكثر من مليون و181 ألف مشترك.

الطفرة الزراعية والأمن الغذائي

شهد قطاع الزراعة تحولاً كبيراً، حيث ارتفعت نسبة الاستثمار فيه من 1.8% إلى 12%. وأتمت الكابينة بناء 4 صوامع غلال (سايلوهات) كبرى بسعة 160 ألف طن وبتكلفة 90 مليار دينار. ويعمل في هذا القطاع حالياً 13,943 شركة و1,341 مصنعاً، ما ساهم في وصول المنتجات المحلية مثل الرمان والتفاح والعسل إلى الأسواق العالمية.

ثورة الطرق والنقل

في قطاع الطرق الخارجية، تم التخطيط لـ 1,271 مشروعاً بتكلفة 5.322 تريليون دينار وبطول إجمالي يصل لـ 5,940 كم، أُنجز منها 810 مشاريع حتى الآن. أما داخل المدن، فقد نُفذ 2,248 مشروعاً للشوارع والجسور بتكلفة 2.05 تريليون دينار، مع تعزيز السلامة المرورية بتركيب 60 جسراً و21,600 علامة مرورية.

الإصلاح والتحول الرقمي

خطت الحكومة خطوات واسعة نحو الرقمنة عبر إطلاق أكثر من 29 نظاماً إلكترونياً، أبرزها نظام "KRDPass"، والتأشيرة الإلكترونية "E-VISA"، وبوابة حكومة الإقليم (GOV.KRD). وفي الجانب المالي، حقق مشروع "حسابي" (هژماری من) نجاحاً كبيراً بتسجيل 950 ألف موظف ونصب 638 جهاز صراف آلي (ATM). كما شملت عملية الإصلاح تنظيم الرواتب والملاكات، حيث تم استبعاد 4,189 راتباً غير قانوني وتنظيم ملفات 29,338 متقاعداً.

قطاع الطاقة ومشروع "روناكي"

ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية من 2,360 ميغاواط إلى 4,334 ميغاواط. ويقترب مشروع "روناكي" لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة من استكمال مراحله الأخيرة بنسبة 90%، مما أدى لإيقاف 6,000 مولدة أهلية. يذكر أن 83% من كهرباء الإقليم تعتمد حالياً على الغاز الطبيعي.

الاستثمارات الأجنبية والمحلية

منحت الكابينة التاسعة رخصاً لـ 778 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 22.7 مليار دولار. وتصدر قطاع السياحة القائمة بـ 102 مشروعاً بقيمة 7.6 مليار دولار، يليه قطاع الإسكان بـ 6.8 مليار دولار، ثم القطاع الصناعي بـ 4.6 مليار دولار.

الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم

في التعليم، تم بناء 273 مدرسة جديدة وترميم 3,000 أخرى. وصحياً، تم تدشين 79 مستشفى جديداً و31 مركزاً تخصصياً. وفي ملف التوظيف، ثبتت الحكومة 42,037 مدرساً ومعلماً بصفة دائمية، ووفرت أكثر من 150,000 فرصة عمل عبر المشاريع الاستثمارية.

البيئة والدبلوماسية والتعايش

ارتفعت نسبة المساحات الخضراء من 15% إلى 20%، مع إطلاق مشروع "الحزام الأخضر لأربيل" بطول 150 كم وزراعة 7.7 مليون شتلة. دولياً، عزز الإقليم مكانته بـ 14 ممثلية في الخارج ووجود 36 قنصلية ومكتباً دولياً في أربيل. كما استمر الإقليم كواحة للتعايش باستضافته 853,458 نازحاً ولاجئاً، بتكلفة سنوية بلغت 860 مليون دولار تحملتها حكومة الإقليم.

تؤكد هذه البيانات والمؤشرات أن الكابينة التاسعة، بقيادة مسرور بارزاني، قد وضعت حجر الأساس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الشاملة، محولةً التحديات إلى فرص حقيقية للبناء.