"العدل الأميركية" تتهم 8 أشخاص بمخطط لاغتيال ترامب

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أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة العدل الأميركية عن توجيه اتهامات رسمية لثمانية رجال لضلوعهم في مخطط "إرهابي" واسع كان يستهدف اغتيال الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، إلى جانب شخصيات دولية وبارزة، خلال فعالية رياضية أقيمت في البيت الأبيض في يونيو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام بحق المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً، وذلك بعد نجاح السلطات في إحباط المخطط واعتقال كافة أفراد الخلية. وتضمنت التهم الموجهة إليهم التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أراضٍ اتحادية، واستهداف مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأميركية.

وبحسب ما أعلنته وزارة العدل، لم يقتصر المخطط على استهداف ترامب وفانس فحسب، بل شملت قائمة الأهداف كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والملياردير إيلون ماسك، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأميركيين وشخصيات وُصفت بأنها "ذات أهمية كبيرة".

وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) عن تفاصيل مرعبة للخطة؛ حيث كان يعتزم المتهمون استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لقصف الجانب الشمالي من البيت الأبيض. ووفقاً للتحقيقات، كان الهدف من القصف الجوي إثارة الذعر ودفع الحاضرين نحو مخارج محددة، حيث كان ينتظرهم قناصون لإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار.

وقد تزامن المخطط مع فعالية للفنون القتالية المختلطة (MMA) استضافها البيت الأبيض بمناسبة عيد ميلاد ترامب الثمانين والذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، بحضور حشد من المشرعين الجمهوريين والمتبرعين، فيما غاب نتنياهو عن الحدث.

وأشارت السلطات إلى أن المتهمين استخدموا منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة المشفرة، مثل "سيغنال"، "ديسكورد"، "تيك توك"، و"إنستغرام"، للتنسيق والإعداد للعملية.

يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد أعلن الشهر الماضي عن تفكيك هذا المخطط قبل دخوله حيز التنفيذ، وأكدت وزارة العدل في بيانها الأخير أن جميع المتهمين باتوا رهن الاحتجاز بانتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.