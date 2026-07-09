دمشق تعلن القبض على "الخلية" المتورطة في تفجيرات زيارة ماكرون

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الخميس، تمكّن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على "الخلية الإرهابية" المسؤولة عن التفجيرين اللذين استهدفا وسط العاصمة دمشق يوم الثلاثاء الماضي، تزامناً مع الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد خطاب، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا"، مشيراً إلى أن السلطات ستكشف للرأي العام عن هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم فور استكمال التحقيقات الجارية.

وكانت العاصمة السورية قد شهدت يوم الثلاثاء تفجيرين متزامنين بعبوتين ناسفتين؛ وُضعت إحداهما في حاوية قمامة والأخرى داخل سيارة مركونة، وذلك في محيط الفندق الراقٍ الذي أقام فيه الرئيس الفرنسي خلال زيارته الاستثنائية. ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، أسفر الهجومان عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين بجروح متفاوتة.

ووقع الانفجاران بعيد مغادرة موكب الرئيس ماكرون للفندق متوجهاً إلى القصر الرئاسي لعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره السوري أحمد الشرع.

من جانبه، أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بـ"شجاعة" نظيره الفرنسي وإصراره على مواصلة برنامج زيارته رغم الحادثة، فيما جدد ماكرون تأكيد دعمه للسلطات السورية الجديدة، مشدداً على ضرورة ألا تؤدي مثل هذه الهجمات إلى "زعزعة استقرار" البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعهدت فيه السلطات السورية بمحاسبة كافة المتورطين في محاولات تقويض الأمن خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد.