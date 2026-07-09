دوي انفجارات غامضة في جنوب شرق ايران

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أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة كنارك الساحلية، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، دوي ثلاثة انفجارات متتالية يوم الخميس، وفقاً لما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية. وفي حين لم تورد الوكالة تفاصيل فورية حول أسباب هذه الانفجارات أو حجم الخسائر، سارع التلفزيون الرسمي الإيراني لنفي وقوع أي حوادث مماثلة في مدن وموانئ أخرى مثل بندر عباس، قشم، سيريك، أو جاسك.

وفي واشنطن، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي تأكيده أن الجيش الأميركي "لا ينفذ حالياً أي ضربات" رداً على التقارير المتداولة. إلا أن هذا التصريح جاء بالتزامن مع تقرير نشره موقع "أكسيوس"، نقل فيه عن مسؤول أميركي آخر قوله إن القوات الجوية الأميركية استهدفت ليلة أمس جسرين للسكك الحديدية داخل الأراضي الإيرانية، مما يشير إلى تحول في طبيعة الأهداف لتشمل البنية التحتية لقطاع النقل.

ميدانياً، أكد مدير منطقة تشابهار الحرة تأثر المرافق الملاحية، حيث أعلن عن تعرض برج مراقبة التحكم بحركة الملاحة البحرية في ميناء تشابهار الاستراتيجي لأضرار نتيجة ما وصفها بـ"الغارات الأميركية الأخيرة".

تكتسب مدينة كنارك أهمية كبرى لكونها ميناءً استراتيجياً يقع على ساحل مكران المطل على خليج عُمان، مما يجعل أي استهداف للمنطقة مؤشراً على تصعيد عسكري محتمل يطال الممرات المائية الحيوية ومنشآت البنية التحتية الإيرانية.