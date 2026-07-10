"إسرائيل لن تكون بمأمن".. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوعّد تل أبيب

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أربيل (كوردستان 24)- توعّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذراً من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك.

وقال ذو القدر في بيان نقله التلفزيون الرسمي "كما سبق أن أعلنّا، سيتم الرد على أي هجوم على البنية التحتية" مؤكداً أن إسرائيل " المسؤولة عن هذه الفظائع، لن تكون في منأى من رد مقاتلينا".

وتجدد تبادل الضربات هذا الاسبوع في الشرق الاوسط بين واشنطن وطهران، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 حزيران/يونيو والتي أعقبت اعلان وقف اطلاق النار في نيسان/أبريل.

وليل الاربعاء الخميس، وجهت الولايات المتحدة ضربات كثيفة لإيران وطالت بحسب القيادة العسكرية الأميركية تسعين هدفا عسكريا.

لكن الجمهورية الاسلامية اتهمت واشنطن باستهداف بنى تحتية مدنية بهدف منع مواطنيها من المشاركة في مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الضربات الاميركية الاسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

واشارت طهران الى إصابة جسور وخط للسكة الحديد بين طهران ومشهد، المدينة التي ووري فيها جثمان المرشد.

من جهته، افاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الاخير أجرى مساء الخميس مباحثات مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أبلغه خلالها ب"آخر التحركات" الاميركية في منطقة الخليج.