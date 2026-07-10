الرئيس الأميركي يعلن رسمياً انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة (10 يوليو 2026)، أن الولايات المتحدة أبلغت إيران رسمياً وبشكل قاطع بانتهاء مفعول اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

مؤكداً في الوقت ذاته قبول واشنطن طلباً إيرانياً لمواصلة القنوات الدبلوماسية.

وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث" (Truth Social): "لقد طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستمرار في 'المحادثات'، وقد وافقنا على ذلك، إلا أن الولايات المتحدة أبلغتهم بوضوح لا لبس فيه بأن وقف إطلاق النار قد انتهى".

يأتي هذا الإعلان الحاسم من سيد البيت الأبيض في ذروة تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المنطقة، إثر تبادل الطرفين ضربات عسكرية مباشرة استهدفت قواعد ومواقع استراتيجية متبادلة خلال الأيام الماضية.

من جانبهم، وضع مراقبون سياسيون تصريحات ترامب في سياق "استراتيجية حافة الهاوية"؛ إذ تبقي واشنطن على النوافذ الدبلوماسية مواربة، لكنها تسعى عبر تكثيف الضغط العسكري وإعلان إنهاء التهدئة إلى تعزيز أوراق القوة لديها وفرض شروطها في أي طاولات تفاوضية مقبلة مع طهران.