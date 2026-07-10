CNN: واشنطن لا ترغب بدخول إسرائيل في جولة حرب جديدة مع إيران

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة (10 يوليو 2026)، نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطّلعة، عن وجود فيتو من إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد أي انخراط إسرائيلي في المواجهة العسكرية الحالية مع إيران؛ خشية خروج الصراع عن السيطرة ولإفساح المجال أمام القنوات الدبلوماسية الخلفية.

وأفادت التقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى رغبة قوية في إشراك سلاح الجو الإسرائيلي في الهجمات التي تنفذها الولايات المتحدة، إلا أن طلب التنسيق قوبل برفض أمريكي حازم حتى اللحظة.

في حين آثر البيت الأبيض الصمت ممتنعاً عن التعليق الرسمي.

تأتي هذه الكواليس بالتزامن مع تلويح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بجاهزية الجيش للتحرك بشكل مستقل وضبط عقارب عملياته ضد طهران "إذا استدعت الضرورة".

وبحسب المصادر، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن ترامب يتجنب الانزلاق نحو "حرب شاملة"، ويفضل بدلاً من ذلك أدوات الضغط الخشنة، حيث يميل للموافقة على فرض حصار بحري صارم على الموانئ الإيرانية كبديل للتصعيد الجوي المفتوح.

تأتي الاستراتيجية الأمريكية الحالية مدفوعة برغبة واشنطن في إبقاء خطوط الرجعة مواربة مع طهران؛ إذ تعتمد خطتها الميدانية على توجيه ضربات عسكرية "محدودة ومحسوبة"، يعقبها تهدئة مؤقتة تمنح الوسطاء (مثل الدوحة) هامشاً للتحرك لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق جديد، وهو المسار الذي ترى واشنطن أن دخول إسرائيل مباشرة على خط النار سيفجره بالكامل ويدفع المنطقة نحو حرب إقليمية غير منضبطة.