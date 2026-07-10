إعمار كوردستان تعلن تنفيذ 810 مشاريع طرق في ظل التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة (10 يوليو 2026)، عن ميزانية ضخمة وخريطة طريق استراتيجية لربط مدن الإقليم عبر شبكة "شرايين برية".

مؤكدة تنفيذ 810 مشاريع طرق وجسور بتكلفة تريليون و57 مليار دينار، بالاعتماد على الإيرادات المحلية ودون أي مساهمة ماليّة من بغداد منذ عام 2014.

وقال وكيل الوزارة، آكرين عبد الله، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن التشكيلة الوزارية التاسعة نجحت في مد وتأهيل 3 آلاف و55 كيلومتراً من الطرق البرية رغم التحديات المعقدة ووضعها في خدمة المواطنين.

معلناً في الوقت ذاته عن نيل الموافقات الرسمية لإطلاق حزمة جديدة تضم 461 مشروعاً مستقبلياً بتكلفة تقديرية هائلة تصل إلى 4 تريليونات و246 مليار دينار عراقي، مما يعكس الرؤية بعيدة المدى للحكومة لتطوير البنية التحتية.

وبشأن الخطة الاستراتيجية لوزارة الإعمار، أشار عبد الله إلى أن خطتهم تتمثل في تأسيس شبكة طرق رئيسية في إقليم كوردستان تُعرف بـ "الشريان الرئيسي للطرق"، حيث تم استكمال عدة أجزاء هامة منها، والأجزاء الأخرى لا تزال قيد التنفيذ.

كما ذكر أنه تم تقديم دعم كبير للشركات المحلية خلال التشكيلة التاسعة، حيث نُفذت جميع المشاريع من قِبل شركات وأيدي محلية.

واستعرض وكيل الوزارة الموقف التنفيذي لخمسة من أضخم المشاريع الحيوية الجاري العمل عليها حالياً في الإقليم، وهي:

طريق باعذرة - دهوك: بطول 26 كيلومتراً ويتم تحويله إلى ممر مزدوج (سايدين)، ويعمل فيه مئات الموظفين ونأمل أن يكتمل العام المقبل.

طريق أربيل - كويه (كويسنجق): بطول 48.5 كيلومتراً وبتكلفة تقارب 683 مليار دينار، وتم إنجاز 30% من أعماله حتى الآن، وسيكتمل في عام 2028 ليوضع في خدمة المواطنين.

طريق كوري - شقلاوة: يجري العمل فيه بشكل ممتاز وسيكتمل نهاية هذا العام ويُفتح أمام المواطنين.

طريق دوكان - خلكان: في محافظة السليمانية، مشروع تحويل هذا الطريق إلى ممر مزدوج بتكلفة 260 مليار دينار هو قيد التنفيذ والعمل جارٍ فيه بشكل مستمر.

طريق وارماوا إلى نفق دربندخان: يتم تحويل هذا الطريق إلى ممر مزدوج.

واختتم عبد الله بالإشادة بالمتابعة اللصيقة والدعم المباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مؤكداً أن توجيهاته الدقيقة وإشرافه اليومي يمثلان القوة الدفعة وراء إنجاز هذه الطفرة الشبكية في عموم الإقليم.