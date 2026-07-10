من الطاقة إلى الرقمنة.. مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان يعلن حصاد 7 سنوات من الإعمار والإصلاح

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان، ريباز حملان، اليوم الجمعة (10 يوليو 2026)، عن الحصيلة الرقمية الشاملة لإنجازات التشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني على مدار سبع سنوات.

واصفاً رئيس الحكومة بأنه "قائد الأفعال والمواقف" الذي نجح في قيادة الإقليم وتجاوز الأزمات المعقدة ومخططات الخصوم.

وأكد حملان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك، أن الإقليم شهد طفرة تنموية وهيكلية غير مسبوقة شملت رقمنة المؤسسات وتطوير البنى التحتية، بالاعتماد على رؤية وطنية لم تنحنِ أمام التحديات المتلاحقة كالأزمات الاقتصادية والسياسية وجائحة كورونا.

وشن حملان هجوماً حاداً على من وصفهم بـ"الدمى السياسية والطارئين" الذين حاولوا عرقلة مسيرة الإقليم المرتكزة على نيل رضا الشعب وتأمين مستقبله.

واستعرض مساعد رئيس الوزراء داتا رقمية تفصيلية وثّقت القفزة التنموية في كوردستان على النحو التالي:

قطاع الطاقة: إيصال خدمات الكهرباء لـ 5,500,000 مواطن.

مشروع "حسابي": رقمنة النظام المالي والرواتب، حيث استفاد منه حتى الآن 1,000,000 مواطن.

خلق فرص العمل: توفير أكثر من 140,000 فرصة عمل في قطاعات مختلفة.

قطاع حماية البيئة: زراعة 7.7 ملايين شتلة مثمرة مثل الزيتون، الفستق، والبرتقال ضمن الحزام الأخضر لأربيل.

قطاع المياه: تنفيذ 12 مشروعاً طارئاً للمياه.

قطاع الصناعة: إنشاء وتشغيل 1,341 مصنعاً متنوعاً في الإقليم.

قطاع الاستثمار: المصادقة على تنفيذ 778 مشروعاً استثمارياً.

قطاع التربية والتعليم: بناء وترميم 3,000 مدرسة.

قطاع الصحة: تقديم الخدمات من خلال 118 مستشفى ومركزاً طبياً متطوراً.

قطاع السياحة: تنفيذ 164 مشروعاً سياحياً وحماية المواقع الأثرية.

الطرق والجسور: إنشاء وتأهيل 5,940 كيلومتراً من الطرق والجسور في عموم الإقليم.

الخدمات البلدية: تنفيذ 5,415 مشروعاً للخدمات البلدية.

الأمن الغذائي والمائي: إنشاء 9 صوامع غلال (سايلوهات) كبرى و9 سدود استراتيجية في مناطق مختلفة.

رقمنة المؤسسات: تحويل المعاملات من النظام الكلاسيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف تقليص الروتين.

وشدد حملان في ختام بيانه على أن قطار الإصلاح الاقتصادي والإداري في إقليم كوردستان يمضي بخطى ثابتة ومأسسة متينة، مؤكداً أن الحكومة متمسكة باستكمال مشاريعها الاستراتيجية وتأمين بنية تحتية قوية للأجيال القادمة.