سفير إيطاليا بالعراق: مشروع "رووناكي" في كوردستان قفزة خدمية وصديقة للبيئة

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد السفير الإيطالي لدى العراق، نيكولو فونتانا، بمشروع "رووناكي" الإستراتيجي الذي تنفذه حكومة إقليم كوردستان لإعادة تنظيم قطاع الطاقة وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين على مدار 24 ساعة.

واصفاً المشروع بأنه "عال الفعالية وصديق للبيئة".

وقال فونتانا، خلال مقابلة على شاشة كوردستان 24، اليوم الجمعة (10 يوليو 2026): إن الصدى الإيجابي لمشروع رووناكي يظهر بوضوح في انطباعات الشارع؛ وهو ما يمثل دليلاً ملموساً على التزام حكومة الإقليم بالارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

وأثنى السفير الإيطالي بشكل خاص على المرتكزات البيئية للمشروع، مؤكداً أن المواءمة بين توفير الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة يمنح "رووناكي" بُعداً تنموياً متطوراً يتوافق مع المعايير الخضراء.

ويُصنف مشروع "رووناكي" كأحد أبرز المشاريع الخدمية الإستراتيجية للتشكيلة الوزارية الحالية في الإقليم، حيث يهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع الطاقة المزمنة وتوفير شبكة كهرباء مستدامة ومستقرة للأحياء السكنية والقطاعات التجارية.