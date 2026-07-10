هوراماني: حكومة كوردستان واجهت العقبات بإنجاز مشاريع إستراتيجية طويلة المدى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الجمعة (10 يوليو 2026)، أن التشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني أثبتت عملياً تفوق "إرادة البناء والإصلاح" على كافة العقبات والأزمات المفتعلة.

مشيراً إلى أن الحكومة استعاضت عن الشعارات بالمشاريع الاستراتيجية المستدامة لترسيخ ركائز الاقتصاد الوطني.

وقال هوراماني في بيان رسمي، إن الرؤية التنموية لرئيس الوزراء نقلت الإقليم إلى مرحلة متقدمة في تأمين خطط الأمن الغذائي المائي، وإحداث طفرة غير مسبوقة في الهيكل الإداري والخدمي.

وأضاف أن قطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة، إلى جانب التحديث الجذري لشبكات الطرق البرية والشوارع الداخلية، باتت تشهد واقعاً متطوراً لم يسبق له مثيل في تاريخ الإقليم.

وكشف المتحدث الرسمي عن حجم الضغوط التي تعرضت لها الحكومة قائلاً: "لولا سياسات الاستهداف، ووضع العراقيل، وقطع الموازنات المالية، والأزمات المصطنعة التي حيكت لعرقلة مسار التشكيلة التاسعة، لكانت معدلات التنمية ومستوى الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين في قفزة نوعية وأعلى بكثير مما هي عليه الآن".

وشدد البيان على أن حكومة الإقليم نجحت رغم الحصار المالي في مأسسة العمل الإداري ووضع الأسس المتينة لمستقبل اقتصادي مستدام لا يتأثر بالمتغيرات السياسية الخارجية.