رابر حسين: كسر أنبوب "إفراز 3" لن يقطع المياه عن أربيل بفضل خط الطوارئ

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية المياه والصرف الصحي في العاصمة أربيل، اليوم الجمعة (10 يوليو 2026)، عن تعرض أنبوب ناقل في مشروع مياه "إفراز 3" لكسر مفاجئ.

مؤكدة في الوقت ذاته أن الحادثة لن تتسبب في أي شح أو انقطاع للمياه داخل أحياء المدينة، وذلك بفضل التفعيل الفوري والآلي لـ"مشروع الطوارئ السريع" البديل.

وقال مدير المديرية، رابر حسين، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن فرق الصيانة الهندسية باشرت مهامها فور وقوع الكسر، ومن المتوقع إنجاز أعمال الإصلاح الكلية وإعادة الخط إلى الخدمة في غضون أقل من 24 ساعة، نظراً لجهوزية المعدات والآليات في الموقع.

وطمأن حسين سكان أربيل بأن أزمة انقطاع المياه التي كانت ترافق حوادث كسر "إفراز 3" في السنوات الماضية قد انتهت؛ حيث جرى تشغيل نظام الربط الإلكتروني التلقائي لخط الطوارئ السريع وضخ المياه صوب الأحياء المتضررة.

وأوضح أن هذا المشروع التنموي يضخ 480 ألف متر مكعب يومياً ويؤمن حاجة 407 آلاف مشترك.

واختتم مدير الماء بالإشارة إلى أن "مشروع الطوارئ" صُمم خصيصاً ليكون صمام أمان وبديلاً ذكياً فوريّاً قادرًا على سد العجز المائي واستيعاب الصدمات الفنية في حال حدوث أي طارئ بالشبكات الرئيسية المغذية للعاصمة.