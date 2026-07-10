ضمن مشاريع التشكيلة التاسعة.. تعبيد أكثر من 240 كيلومتراً من الطرق في زاخو

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أربيل (كوردستان 24)- أطلقت إدارة زاخو المستقلة حملة خدمية موسعة لإعادة تأهيل وتعبيد شبكات الطرق والجسور، وذلك ضمن الحزمة التنموية الشاملة التي تبنتها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتطوير البنى التحتية للمدن والقرى في الإقليم.

وفي هذا الصدد، شارف مشروع تطوير حي "خرابة بابك" الاستراتيجي على دخول مرحلته الختامية بنسبة إنجاز تخطت 80%، وبميزانية إجمالية بلغت نحو 2 مليار و750 مليون دينار.

يتضمن المشروع إنشاء وتعبيد 5.5 كيلومتر من الطرق الداخلية، إلى جانب تشييد 4 كيلومترات من الأرصفة الحديثة وأنظمة تصريف مياه الأمطار، ليتخلص الحي للمرة الأولى من معاناة خدمية استمرت لسنوات طويلة ويتحول إلى الطراز العمراني الحديث.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية حكومية أوسع لربط وتحديث قطاع النقل في المنطقة؛ حيث شهد مركز مدينة زاخو وحده تعبيد 246 كيلومتراً من الطرق وإنشاء 134 كيلومتراً من الأرصفة.

كما امتد شريان الإعمار لتشمل الأرياف، إذ جرى ترميم وسفلتة 285 كيلومتراً من الطرق الريفية والرابطة بين قرى قضاءي زاخو وباتيفا.

ولاقت هذه المشاريع ترحيباً شعبياً واسعاً من السكان؛ حيث عبر أحد قاطني حي "خرابة بابك" عن ارتياحه لـ كوردستان 24، بالقول: نقطن هنا منذ عام 2005، وكانت حياتنا تتأرجح بين الغبار الخانق صيفاً والأوحال شتاءً، واليوم وبفضل جهود الحكومة تغير واقعنا تماماً وغدت تفاصيل حياتنا اليومية أكثر سهولة.

من جانبهم، أكد سائقو الشاحنات ومركبات الحمل أن شبكة الطرق المطورة أسهمت بفاعلية في تخفيف العبء عن كاهلهم، من خلال اختصار الوقت والجهد، والحد من الاختناقات المرورية داخل مركز المدينة، فضلاً عن تسهيل وتسريع حركة تدفق البضائع والتبادل التجاري.

وتعكس هذه الطفرة العمرانية المستمرة في إدارة زاخو المستقلة مدى التزام حكومة إقليم كوردستان بتقديم الخدمات الأساسية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية للاقتصاد المحلي بما يخدم الأنشطة التجارية والخدمية في الإقليم.