العراق على موعد مع موجة حر جديدة وتصاعد للغبار خلال الأيام المقبلة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام المقبلة، متوقعةً ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للغبار في مناطق متفرقة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار النسبي يوم الاثنين، حيث سيكون الطقس صحواً وحاراً في عموم البلاد، مع بقاء درجات الحرارة مقاربة لمعدلات يوم الأحد.

وبحسب البيان، ستتفاوت درجات الحرارة العظمى في المحافظات العراقية ليوم غد الأحد كالتالي:

إقليم كوردستان: السليمانية (41)، دهوك وأربيل (42).

المناطق الشمالية والوسطى: نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى (44)، والأنبار (43).

العاصمة والفرات الأوسط: بغداد، كربلاء المقدسة، بابل، واسط، الديوانية، والمثنى (45)، والنجف الأشرف (46).

المناطق الجنوبية: ذي قار وميسان (47)، فيما تسجل البصرة أعلى درجة حرارة بـ (48) مئوية.

وأشار البيان إلى أن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيشهد أجواءً حارة وصحوية بشكل عام، مع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح قد تنشط في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية لتتجاوز 40 كم/س، مما سيؤدي إلى تصاعد غبار خفيف، مع تسجيل ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة بعموم البلاد.

أما بخصوص الرؤية الأفقية، فتوقعت الهيئة أن تكون جيدة وتتراوح بين (6-8) كم، فيما تنخفض في المناطق المتأثرة بالغبار لتصل إلى ما بين (4-6) كم.