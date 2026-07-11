صندوق الطاقة والتنمية يتصدر أجندة زيارة الزيدي إلى واشنطن

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أربيل (كوردستان24)- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى العاصمة الأميركية واشنطن تمثل "انعطافة استراتيجية" تهدف إلى إعادة صياغة ملامح التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة، بما يضمن بناء شراكة مستدامة قائمة على المصالح المشتركة ونقل التكنولوجيا.

وقال صالح في تصريحات صحفية، إن المباحثات ستركز بشكل أساسي على تحويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها "صندوق الطاقة والتنمية"، من مقترحات ورؤى إلى برامج تنفيذية تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة، مشيراً إلى أن الهدف هو تعزيز بيئة الاستثمار في العراق وجذب الشراكات طويلة الأمد التي تركز على الإنتاج والتنمية.

وأوضح المستشار المالي أن أجندة الزيارة تتضمن ملفات حيوية في قطاع الطاقة، تشمل تطوير حقول النفط والغاز، واستثمار الغاز المصاحب، والتحول نحو الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحديث شبكات إنتاج ونقل الكهرباء. كما أشار إلى أن الجانبين سيناقشان إشراك الشركات الأميركية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل السكك الحديدية، المطارات، الموانئ، والمدن الصناعية، بما يسهم في خلق فرص عمل واسعة.

وفي سياق التطور التقني، كشف صالح عن اهتمام كبير بملف "الاقتصاد الرقمي"، الذي يشمل تطوير الحكومة الإلكترونية، تعزيز الأمن السيبراني، وتحديث قطاع الاتصالات. كما لم تغب الزراعة عن مشهد المباحثات، حيث سيتم التطرق إلى إدخال تقنيات الري الحديثة وتطوير الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية العراقية.

واختتم صالح تصريحه بالتأكيد على أهمية البعد التعليمي في هذه الزيارة، من خلال السعي لبناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأميركية لتأهيل الشباب العراقي وتطوير مهاراتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل العالمي. وشدد على أن نجاح هذه التفاهمات سيؤسس لمرحلة جديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.