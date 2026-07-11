"موقعة الهدافين" تجمع كاين وهالاند.. ومهمة شاقة لميسي أمام صمود سويسرا

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أربيل (كوردستان24)- تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، السبت، إلى الملاعب الأمريكية لمتابعة مواجهات من العيار الثقيل في ربع نهائي كأس العالم، حيث تصطدم إنكلترا بالنرويج في "موقعة الهدافين" بميامي، بينما تسعى الأرجنتين، حاملة اللقب، لتجاوز عقبة سويسرا في كانساس سيتي.

تسرق المواجهة المرتقبة بين إنكلترا والنرويج الأضواء، إذ يبرز فيها الصراع المباشر بين اثنين من أفضل المهاجمين في الحقبة الحالية: هاري كاين وإرلينغ هالاند. ويدخل كاين المباراة منتشياً بقيادة "الأسود الثلاثة" لتجاوز المكسيك في دور الـ16 (3-2) رغم النقص العددي، مسجلاً هدفه السادس في البطولة حتى الآن.

في المقابل، يعيش إرلينغ هالاند أفضل أيامه مع منتخب النرويج، متصدراً لائحة الهدافين بـ7 أهداف، ومقوداً بلاده إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول لربع النهائي، بعد رحلة أطاحوا فيها بالبرازيل، وسط أجواء جماهيرية صاخبة حولت الملاعب الأمريكية إلى ما يشبه "سفن الفايكينغ".

وصف كاين منافسه هالاند بـ"الوحش"، مؤكداً في الوقت ذاته اختلاف أسلوب لعبهما: "أحب المشاركة أكثر في بناء اللعب، لكنني أحترم هالاند كثيراً كمحترف استثنائي، وأتمنى ألا يكون في يومه غداً". من جهته، يطمح المدرب الألماني توماس توخل لاستغلال الدفعة المعنوية بعودة الثلاثي ديكلان رايس، ومارك غيهي، وريس جيمس للتدريبات، لمواجهة الظروف المناخية الصعبة في ميامي، حيث المتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

وفي مدينة كانساس سيتي، يسعى المنتخب الأرجنتيني لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، مدفوعاً بعبقرية نجمه الأسطوري ليونيل ميسي (39 عاماً)، الذي يطمح لتعزيز رقمه القياسي التاريخي (21 هدفاً في المونديال).

ورغم البداية السلسة، بدأت علامات الإرهاق تظهر على "الألبيسيليستي" في الأدوار الإقصائية أمام الرأس الأخضر ومصر، وهو ما يحاول المنتخب السويسري المنظم، بقيادة المخضرم غرانيت تشاكا، استغلاله لتحقيق مفاجأة كبرى. وحذر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني من قوة الخصم، واصفاً إياهم بـ"الفريق الخبير والصعب".

على المقلب الآخر من القرعة، تأكدت ملامح مواجهة "كسر عظم" في نصف النهائي، بعدما حجزت إسبانيا مقعدها بفوز درامي على بلجيكا (2-1) في لوس أنجليس، بفضل هدف متأخر سجله ميكل ميرينو في الدقيقة 88 إثر خطأ حارس المرمى.

وستواجه إسبانيا، بطلة أوروبا، المنتخب الفرنسي القوي في أرلينغتون بتكساس يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة وصفها لويس دي لا فوينتي، مدرب "الماتادور"، بأنها "نهائي قبل الأوان" نظراً للنجومية الكبيرة التي تطغى على تشكيلة المنتخبين.