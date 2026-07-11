طواقم صيانة مياه أربيل تنهي إصلاح خط "إفراز 3" الرئيسي وتمهّد لعودة الضخ

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مياه أربيل عن تحقيق تقدم قياسي فاق التوقعات الزمنية المحددة لإصلاح كسر أنبوب الخط الناقل "إفراز 3"، مؤكدة أن عمليات الصيانة الجارية شارف على الانتهاء تمهيداً لإعادة ضخ المياه إلى أحياء العاصمة.

وأفاد مراسل كوردستان 24 اليوم السبت، بأن الفرق الفنية والهندسية تمكنت من اختزال المدة المقررة للصيانة من 24 ساعة إلى أقل من 12 ساعة فقط؛ حيث أتمت الطواقم بنجاح المرحلة الأبرز والمتمثلة في تركيب وربط الأنبوب البديل الجديد بالكامل عوضاً عن الجزء المتضرر.

وتستعد الفرق الفنية حالياً لبدء مرحلة "الاختبار التشغيلي"، والتي تتضمن ضخ المياه عبر المحركات والمضخات الرئيسية تحت ضغط عالٍ للتحقق من سلامة وجودة الربط وثبات المنظومة، على أن تليها مباشرة عملية طمر موقع العمل.

وتشير التقديرات الفنية إلى أن إمدادات المياه ستتدفق مجدداً لتصل إلى الخزانات الرئيسية المغذية لمركز مدينة أربيل خلال أقل من 12 ساعة القادمة، ما ينهي فترة الانقطاع المؤقتة.

ويُمثّل خط "إفراز 3" الشريان الأساسي لتأمين مياه الشرب اليومية للمشتركين في القطاع المنزلي بمركز العاصمة، وشكل هذا الخط، إلى جانب مشروع المياه الاستراتيجي لحالات الطوارئ، ركيزة أساسية حالت دون وقوع أزمات في معروض المياه بالمدينة.