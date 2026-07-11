وول ستريت جورنال: طهران تبرر هجمات هرمز بـ "الخطأ" وتتمسك بالمفاوضات

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أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في واشنطن، أن طهران بعثت برسائل تهدئة إلى الإدارة الأمريكية، اعتبرت فيها أن عمليات استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز مؤخراً كانت "خطأً غير مقصود"، مؤكدة في الوقت ذاته رغبتها في استكمال المسار التفاوضي.

وعلى الرغم من الموقف الإيراني الساعي للتهدئة، نقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب قولهم إن فرص التوصل إلى اتفاق نووي نهائي وشامل باتت "أقل احتمالاً". وحذرت الإدارة الأمريكية من أن أي مساس بحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز سيواجه بـ "عواقب خطيرة"، مطالبة طهران بإصدار إعلان رسمي يتعهد ببقاء المضيق مفتوحاً ووقف الهجمات ضد السفن التجارية بشكل كامل.

يأتي هذا التطور في ظل أجواء مشحونة، خاصة بعد إعلان الرئيس ترامب انتهاء "وقف إطلاق النار" مع إيران. وتدرس الإدارة الأمريكية حالياً خياراتها المتاحة، والتي تتراوح بين الضغط الدبلوماسي المستمر أو العودة إلى الخيار العسكري كأداة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وفي تصريحات عكست حجم الفجوة بين الطرفين، قال ترامب: "إنهم ينتهكون الاتفاق كل يوم، ويكذبون ويغشون... لن يحصلوا أبداً على سلاح نووي في ظل إدارتنا، لكنني لا أعرف ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق".

وأشار تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أن إخفاق إيران في تنفيذ التزاماتها خلال المرحلة الانتقالية يضع عراقيل إضافية أمام المفاوضات النهائية، التي من المفترض أن تحسم ملفات شائكة، أبرزها مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب ووضع قيود زمنية طويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن الاتفاق المرحلي القائم يمنح الطرفين مهلة 60 يوماً للتوصل إلى صيغة نهائية، مع إمكانية التمديد، إلا أن ملفي "حرية الملاحة" و"اليورانيوم المخصب" يظلان حجر العثرة الرئيس في تحديد مصير هذه المفاوضات.