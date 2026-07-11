مسارات التنمية والإصلاح الإداري والخدمي في إقليم كوردستان: قراءة في مؤشرات التشكيلة الوزارية التاسعة (2019 - 2026)

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026 مساعٍ خدمية وإدارية وضعت أساساً لعدد من مشاريع البنية التحتية والخطط التنموية في إقليم كوردستان.

ورغم التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية التي واجهت هذه الفترة — وفي مقدمتها جائحة كورونا، وتقلبات أسعار النفط العالمية، والضغوط المالية المتتالية — ركزت التشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني على تبني استراتيجية متعددة القطاعات تركز على الإصلاح الهيكلي، والتحول الرقمي، وتأمين البنى التحتية الحيوية كالمياه، والغذاء، والطاقة.

ويستعرض هذا التقرير، بالاستناد إلى البيانات الموثقة الصادرة عن دائرة الإعلام والمعلومات، الحصيلة الإحصائية لنتائج هذه الخطط والمشاريع عبر القطاعات الرئيسية.

الأمن المائي وبناء السدود والبرك المائية

شكل ملف المياه أحد أبرز أولويات خطة التنمية المستدامة لمواجهة التغير المناخي والجفاف وتأمين مصادر المياه الصالحة للشرب والري. وفي هذا السياق:

السدود الكبيرة: تم تشييد وتفعيل 9 سدود رئيسية بتكلفة إجمالية بلغت 265.7 مليار دينار، بقدرة تخزينية تصل إلى 252.8 مليون متر مكعب. ومن أبرز هذه المشاريع سد "غومسبان" بسعة تخزينية تبلغ 97.5 مليون متر مكعب وتكلفة 95 مليار دينار، وسد "دوین" بتكلفة 88 مليار دينار وسعة تخزينية تبلغ 100 مليون متر مكعب.

البرك المائية (البوندات): ارتفع عدد البرك المائية المنجزة بمقدار 30 بركة إضافية خلال هذه الفترة، مع وجود 57 بركة مائية أخرى قيد التنفيذ حالياً، لتضاف إلى الإحصائية السابقة البالغة 98 بركة.

إمدادات المياه الصالحة للشرب: بلغت الطاقة الإجمالية اليومية لمشاريع المياه المنجزة والقائمة نحو 1.197 مليون متر مكعب، شملت مشاريع حيوية كمشروع الطوارئ السريع لمياه أربيل بتكلفة 720 مليار دينار، ومشروع مياه دوكان - السليمانية (المرحلة الثالثة) بتكلفة 551 مليار دينار.

الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي والصناعي

تركزت السياسة الاقتصادية في القطاع الزراعي على رفع مساهمته في الناتج المحلي وتأمين احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض:

الصوامع (السايلوهات): بهدف الحفاظ على محصول القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، تم إنشاء 4 سايلوهات كبرى بسعة إجمالية تبلغ 160 ألف طن وتكلفة بلغت 90 مليار دينار (توزعت في قوشتبة، كلار، روفيا، وحلبجة)، مع استمرار العمل على إنشاء سايلوهات إضافية في كل من دهوك، زاخو، كفري، كويه، وحرير.

تطوير الصادرات والاستثمار الزراعي: ارتفع معدل الاستثمار في القطاع الزراعي من 1.8% في عام 2018 ليصل إلى 12% بحلول عام 2025. وللمرة الأولى، شهد الإقليم تصدير عشرات الآلاف من أطنان المنتجات المحلية (مثل الرمان، العسل، والتفاح) إلى الأسواق الإقليمية والخليجية.

البنية الإنتاجية: بلغ عدد الشركات النشطة 13,943 شركة، مدعومة بـ 30,000 بيت بلاستيكي زراعي، و319 مستودع تبريد، و1,341 مصنعاً.

البنية التحتية للطرق والخدمات البلدية

سعت الخطط الحكومية إلى ربط مدن الإقليم بشبكة طرق حديثة لتسهيل التجارة البينية والحد من حوادث المرور:

الطرق الخارجية: بلغ إجمالي مشاريع الطرق 1,271 مشروعاً بطول إجمالي يبلغ 5,940 كم وبتكلفة بلغت 5.322 تريليون دينار. تم إنجاز 810 مشاريع منها بالكامل بطول 3,055 كم، بينما يستمر العمل في 461 مشروعاً آخر.

الخدمات البلدية المحلية: شملت المشاريع الخدمية قطاع البلديات بـ 2,747 مشروعاً بتكلفة 3.4 تريليون دينار، ومشاريع الصرف الصحي بـ 3,139 مشروعاً بتكلفة 2.8 تريليون دينار، إضافة إلى مشاريع رصف الشوارع والجسور داخل المدن بـ 2,248 مشروعاً بتكلفة 2.05 تريليون دينار.

التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات (الإصلاح الإداري والمالي)

يمثل التحول الرقمي وإعادة الهيكلة الإدارية أحد الركائز التي تم الاعتماد عليها لتعزيز الشفافية وتبسيط المعاملات:

التوطين المصرفي (مشروع حسابي): تم تسجيل أكثر من 950,000 مستفيد وموظف في مشروع التوطين المصرفي (هەژماری من) لضمان استلام مستحقاتهم عبر المصارف المعتمدة من البنك المركزي العراقي، مع توزيع أكثر من 895,000 بطاقة صراف آلي ونصب 638 جهاز صراف آلي.

الرقمنة الحكومية: تم إطلاق وتشغيل أكثر من 29 نظاماً رقمياً شملت نظام الإدارة الإلكترونية للوثائق والأرشفة (DMS)، وتطبيق الهوية الرقمية الموحدة (KRDPass)، ونظام السجلات البلدية والجمركية والدفع الإلكتروني (ئی پسوولە)، بالإضافة إلى منصات العمل والتعليم والشكاوى.

مكافحة الهدر المالي: أسفرت إجراءات التدقيق والرقابة الإدارية والمالية عن قطع 4,189 راتباً مزدوجاً غير قانوني، ومراجعة 1,478 ملفاً للدرجات الخاصة، واسترداد 2.130 تريليون دينار من القروض والتسهيلات المصرفية السابقة.

قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء

اعتمدت الخطط الخدمية على زيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث شبكات النقل:

حجم الإنتاج: ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية من 2,360 ميغاواط عام 2019 إلى 4,334 ميغاواط عام 2026، بزيادة صافية بلغت 1,974 ميغاواط. وتصدر الغاز الطبيعي مصادر الإنتاج بنسبة 83%.

مشروع روناهي: يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى توفير إمدادات الكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة، حيث يستفيد منه حالياً ما يزيد عن 5.4 مليون مواطن وأكثر من 1.2 مليون منزل و153 ألف منشأة تجارية، بنسبة تغطية أولية بلغت 90% في المناطق المشمولة بالمشروع، مما ساهم في الاستغناء عن أكثر من 6,000 مولدة أهلية.

الاستثمار والتعليم والصحة والتنمية المستدامة

الاستثمار العام: بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية المعتمدة 22.7 مليار دولار موزعة على 778 مشروعاً، تصدرها قطاع السياحة بـ 102 مشروعاً بقيمة 7.7 مليار دولار، يليه قطاع السكن بـ 92 مشروعاً بقيمة 6.8 مليار دولار.

التعليم والصحة: تم تشييد 273 مدرسة جديدة وترميم 3,000 مدرسة قائمة، فضلاً عن إدخال 79 مستشفى عاماً وتخصصياً الخدمة، وتشغيل 8 مراكز ومستشفيات لعلاج الأورام السرطانية، وتدشين نظام لاصق الضمان الدوائي (الستيكر) لتنظيم سوق الدواء.

التشغيل والحماية الاجتماعية: شملت الإجراءات تعيين وتثبيت وتوفير عقود لـ 42,037 معلماً ومحاضراً، وتوظيف 4,673 طبيباً وكادراً صحياً، بالإضافة إلى شمول 19,918 مستفيداً جديداً برواتب الرعاية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

حماية البيئة: ارتفعت نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في الإقليم من 15% عام 2018 لتصل إلى 20% عام 2026، مدعومة بمبادرات بيئية رئيسية أبرزها البدء في تنفيذ مشروع الحزام الأخضر لمدينة أربيل بطول وعرض استراتيجي يسهم في خفض الانبعاثات ومكافحة التصحر.