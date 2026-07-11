إيكو عراق: 81 مصرفاً في العراق و 25 مليون بطاقة فعّالة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق أن عدد المصارف العاملة في العراق يُعد من بين الأعلى في دول الشرق الأوسط، إلا أن خدماتها لا تزال دون مستوى الطموح، فيما يفتقر العراق إلى وجود مصارف إلكترونية متكاملة.

وقال المرصد في بيان صحفي إن "القطاع المصرفي في العراق يُعد حالياً من أكثر القطاعات نشاطاً في دول الشرق الأوسط".

مضيفاً أن "عدد المصارف ومكاتب التمثيل العاملة في البلاد يبلغ 81 مؤسسة مصرفية".

وأوضح إيكو عراق أن "هذه المؤسسات تتوزع بين 8 مصارف حكومية، و24 مصرفاً تجارياً محلياً، و31 مصرفاً إسلامياً محلياً، إضافة إلى 16 مصارف أجنبية ومكتبَي تمثيل لمصارف أجنبية".

وأشار المرصد إلى "وجود 20 شركة للدفع الإلكتروني، فضلاً عن 25 مليون بطاقة مصرفية فعّالة".

وبيّن أن "رغم العدد الكبير للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في العراق، فإن دورها الاقتصادي والخدمي لا يزال محدوداً، ولم تواكب بشكل كامل التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، لاسيما في مجال المصارف الإلكترونية، إذ لا يوجد حتى الآن مصرف عراقي إلكتروني متكامل".