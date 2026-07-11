حزام أربيل الأخضر يدخل مرحلته الثانية بإدخال أصناف جديدة من الأشجار

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة التنفيذية لمشروع الحزام الأخضر في أربيل، اليوم السبت، الانتهاء الكامل من أعمال المرحلة الأولى للمشروع بنسبة إنجاز بلغت 100%، مؤكدة التدشين الفوري لأعمال المرحلة الثانية التي ستشهد إدخال أصناف نباتية جديدة لحماية بيئة العاصمة.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع، كاروان ميسكي، في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن أعمال المرحلة الأولى استغرقت 10 أشهر من العمل المتواصل، وأسفرت عن تشجير 15 ألفاً و200 دونم، بزراعة 700 ألف شجرة زيتون و7 آلاف شجرة برتقال.

وكشف ميسكي عن انطلاق المرحلة الثانية والتي تتركز جغرافياً على طريق (دهوك - الموصل)، مشيراً إلى أن طبيعة العمل في هذه المرحلة ستكون أكثر تعقيداً ومشقّة من سابقتها؛ حيث بدأت الطواقم الفنية برفع المخلفات وتنظيف التربة وتسييج المساحات المستهدفة، على أن تتبعها خطة تركيب شبكات الري الحديثة والمباشرة بالزراعة.

وأضاف أن الخطة المقررة للمرحلة الثانية تمتد على مساحة 11 ألف دونم، وتستهدف غرس أكثر من 500 ألف شجرة زيتون، إلى جانب أشجار الفستق وأصناف حمضية جديدة تدخل المشروع لأول مرة.

متوقعاً أن تستمر العمليات الفنية والزراعية لمدة عام كامل لتحقيق الإنجاز الكلي لهذه المرحلة.