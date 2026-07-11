مهرجان كوباني الدولي للأفلام يستعد لإطلاق دورته السابعة في ألمانيا بمشاركة 102 دولة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مهرجان كوباني الدولي للأفلام، اليوم السبت، عن استكمال التحضيرات الفنية لإطلاق الدورة السابعة للمهرجان في ألمانيا تحت شعار "السينما ذاكرة"، كاشفة عن تغييرات جذرية في خارطة الدول المشاركة نتيجة الظروف السياسية والأمنية في المنطقة.

وأفاد مدير المهرجان، جنكو شريف، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، بأن الدورة الحالية شهدت إقبالاً واسعاً؛ إذ استقبلت اللجنة التحضيرية 913 فيلماً من 102 دولة حول العالم.

وأوضح شريف أن لجنة التحكيم اختارت 75 فيلماً فقط لتدخل خط التنافس في المسابقة الرسمية، مع إتاحة الفرصة لـ 35 فيلماً آخر للعرض على شاشات المهرجان، للتنافس على 8 جوائز رئيسية.

وأشار رئيس المهرجان إلى أن الأحداث الجارية في المنطقة أحدثت تحولاً كبيراً في خارطة الدول الأكثر حضوراً؛ فبعد أن تربع السينمائيون الإيرانيون على صدارة المشاركات خلال الدورات الست الماضية، تراجعت الأفلام الإيرانية بشكل ملحوظ هذا العام جراء الأوضاع الداخلية والتوترات العسكرية التي تشهدها بلادهم.

وأضاف أن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الأفلام المشاركة، تلتها فرنسا ثانياً، ثم الهند في المرتبة الثالثة.

وفيما يتعلق بالجوائز الختامية، أكد شريف أن المنافسة ستنحصر في نيل 8 جوائز كبرى تغطي فئات: أفضل فيلم كوردي، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل رسوم متحركة، وأفضل فيلم دولي، بالإضافة إلى جوائز أفضل ممثل، وأفضل سيناريو، وأفضل تصوير سينمائي.

ومن المقرر أن تحتضن دار سينما "شوبيرغ فيلم بالاست" الألمانية فعاليات المهرجان على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من الرابع من أيلول المقبل 2026.

يُذكر أن الدورة السادسة للمهرجان، والتي عُقدت العام الماضي في مدينة بوخوم الألمانية، كانت قد سجلت رقماً قياسياً باستلام أكثر من 1100 فيلم من 127 دولة، رُشّح منها 29 فيلماً للعروض النهائية.