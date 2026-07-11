بمشاركة برلمانية وحكومية.. إطلاق حملة وطنية كبرى لإزالة "زهرة النيل" من الأنهر والجداول في بابل

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت محافظة بابل انطلاق الحملة الوطنية الكبرى لإزالة نبات "زهرة النيل" الضار من مجاري الأنهر والجداول المائية، وذلك بهدف تسهيل انسيابية تدفق المياه وتأمين الحصص المائية العادلة للمستفيدين والحد من الآثار البيئية السلبية للنبات.

وانطلقت الحملة بجولة ميدانية واسعة تفقدت الواقع البيئي والمائي للمحافظة، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، ووزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله، ومحافظ بابل، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والفرق والمنظمات التطوعية المساندة.

وأكد وزير الموارد المائية، في تصريح صحفي على هامش انطلاق الحملة، الأهمية البالغة لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين الوزارة والمحافظين المعنيين بشكل مباشر بمتابعة هذا الملف المائي والبيئي الحرج.

وأشار الوزير إلى أن الدعم البرلماني والرقابي المباشر يعزز عزم الدوائر الخدمية على إتمام هذه الحملة بنجاح وكفاءة.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تؤديه الفرق التطوعية المحلية والشعبية في مساندة الكوادر الآلية للوزارة للقضاء على هذه الآفة المائية.

ودعا وزير الموارد المائية الإدارات المحلية في المحافظات إلى العمل التكاملي والمستمر لضمان تنظيم وتهيئة الحصص المائية وتوزيعها بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المناطق والقطاعات المستفيدة وفق الاتفاقات الفنية المقررة،

واصفاً انطلاق الحملة من محافظة بابل بالخطوة التشجيعية والمهمة لتطهير الممرات المائية وتأمين وصول المياه للمستحقين.