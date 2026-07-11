مدير زراعة أربيل: تصدير ثلثي محاصيل مزارعي الإقليم إلى وسط وجنوب العراق والخارج

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للزراعة في أربيل عن تطور ملموس في القطاع الزراعي بإقليم كوردستان، مبيناً أنه بفضل السياسات الاستراتيجية للتشكيلة الوزارية التاسعة للحكومة، تم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير ثلثي محاصيل مزارعي الإقليم إلى أسواق وسط وجنوب العراق والأسواق الخارجية.

وأوضح هێمن سيد مراد، المدير العام لزراعة أربيل، في تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت 11 تموز 2026، أن التشكيلة التاسعة نجحت في تعديل كفة السوق لصالح المنتج المحلي. وأشار إلى أن تطبيق الروزنامة الزراعية وحظر الاستيراد خلال مواسم جني المحاصيل المحلية، ضمنا عدم هدر جهود المزارعين وتسهيل تسويق منتجاتهم بيسر.

واستعرض المدير العام الدعم الحكومي للمزارعين قائلاً: "تقدم حكومة إقليم كوردستان بذوراً مدعومة سنوياً للفلاحين؛ فعلى سبيل المثال، يُباع طن البذور الذي تبلغ تكلفته على الحكومة 990 ألف دينار، بـ 450 ألف دينار فقط للمزارعين، فضلاً عن توفير المبيدات والآلات الزراعية مجاناً".

وبخصوص حجم الإنتاج، أكد سيد مراد أن إقليم كوردستان دخل مرحلة التصدير الفعلي، مضيفاً: "يُستهلك ثلث إنتاجنا محلياً بينما يُصدّر الثلثان المتبقيان". وأشار إلى أنه بمقارنة مزارعي الإقليم مع نظرائهم في باقي مناطق العراق، يظهر تفوق الإقليم التصديري بالرغم من الميزانيات الضخمة المتاحة لبغداد.

ويأتي هذا النمو المتسارع في وقت تعمل فيه حكومة إقليم كوردستان على جعل الزراعة أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد وتأمين الأمن الغذائي للأجيال القادمة. يذكر أنه في 17 حزيران 2026، عقد مجلس وزراء الإقليم اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وقرر مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لحل مشكلات تسويق وتسلّم محاصيل مزارعي الإقليم.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، جرى تكليف وزارات الزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار، بوضع آليات مشتركة لتسويق محاصيل القمح لمزارعي الإقليم. كما أكد المجلس على وجوب قيام الحكومة الاتحادية بتطبيق خطة تسلّم القمح بعدالة ومساواة، مع مراعاة خصوصية واحتياجات مزارعي إقليم كوردستان.



