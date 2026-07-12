انتخاب عبد الحميد العواك رئيساً للبرلمان السوري
أربيل (كوردستان 24)- انتخب أعضاء مجلس الشعب السوري النائب عبد الحميد عكيل العواك رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 99 صوتاً.
وكان ثلاثة أعضاء تقدموا بترشحهم لرئاسة المجلس وهم، عبد الحميد عكيل العواك، ومؤيد هايل القبلاوي، ومحمد رامز كورج.
لمحة عن رئيس مجلس النواب السوري:
من مواليد عام 1966
إجازة في الحقوق من جامعة حلب 1990
دبلوم في القانون العام
ماجستير في القانون الإداري من الجامعة الإسلامية في لبنان 2009
دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية
مدير الشؤون القانونية في مديرية حوض دجلة والخابور بين 1993 و1998
عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري
أستاذ مساعد في جامعة “ماردين آرتقلو” منذ 2016
مستشار في “وحدة دعم الاستقرار”
محاضر في كلية الحقوق بجامعة الفرات
قاض برتبة مستشار في وزارة العدل السورية لمدة عشر سنوات.