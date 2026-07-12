حرب تصريحات تشعل مضيق هرمز.. واشنطن تؤكد "حرية الملاحة" وطهران تعلن "الإغلاق المؤقت"

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اربيل (كوردستان24) - شهدت منطقة الخليج العربي تصعيداً كلامياً وميدانياً حاداً، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز لا يزال ممراً مائياً دولياً مفتوحاً أمام الملاحة القانونية، مشددة على أن قواتها في حالة تأهب لضمان تدفق السفن وحمايتها مما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر".

وكشفت واشنطن عن عبور أكثر من 140 سفينة للمضيق خلال الأسبوع الماضي، نافيةً وجود أي سيطرة إيرانية على حركة المرور فيه.

وفي المقابل، أعلنت "الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز" تعذر المرور عبر المضيق في الوقت الحالي، وعزت ذلك إلى ما وصفته بـ "التحركات الأمريكية غير القانونية". وأشارت الهيئة إلى أن استئناف منح التصاريح ومراجعة الطلبات مرهون بعودة "الهدوء والاستقرار" إلى المنطقة.

دبلوماسياً، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وفي سياق منفصل، تلقى سمو أمير دولة قطر برقية تعزية من رئيس جيبوتي في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.