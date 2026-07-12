مسارات التحديث الهيكلي والتحول الرقمي في وزارة النقل والاتصالات بإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، خلال فترة عمل التشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، سلسلة من التحديثات الهيكلية والإصلاحات الخدمية التي استهدفت تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية في قطاعي النقل والاتصالات، وتحويلها إلى قطاعات داعمة للاستدامة والتنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوات استجابةً للتوجيهات الحكومية بالتركيز على جودة الخدمات العامة وتطوير مشاريع النقل والرقمنة، حيث حظي القطاع بدعم مستمر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي وتنمية الإيرادات العامة.

وفيما يلي رصد لأبرز ما تم تحقيقه من مشاريع وبرامج خدمية:

التحول الرقمي وتحديث قطاع البريد والاتصالات

ركزت خطط الوزارة في هذا القطاع على زيادة جودة الخدمات الرقمية وخفض التكلفة الإجمالية للمشتركين وتنظيم البنية التحتية الفنية:

تعديل الأسعار والسرعات: جرى العمل على خفض أسعار بطاقات الإنترنت بالتوازي مع زيادة سرعة تدفق البيانات لضمان تجربة مستخدم أفضل.

المبادرات الخدمية خلال الأزمات: تم إتاحة التطبيقات والمنصات التعليمية مجاناً للطلبة خلال جائحة كورونا، وتأمين خدمات الإنترنت للمراكز الصحية لدعم الطواقم الطبية والوقائية.

تنظيم البنية التحتية للأبراج: أُعيد تنظيم آليات تشييد ومتابعة أبراج الاتصالات هندسياً بالاعتماد على كفاءات الوزارة الفنية، ووفق المعايير الدولية المعتمدة مثل (ITU) و(IEEE)، إلى جانب تنظيم استخدام الأبراج التابعة للوزارة من قبل الشركات المشغلة.

مشروع الإنترنت الضوئي (FTTH): شهد الإقليم توسعاً ملحوظاً في نشر شبكات الإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل والقرى والمنافذ الحدودية لضمان استقرار الخدمة وجودتها العالية.

التنظيم الفني والقانوني: نُشرت في جريدة (وقائع كوردستان) ضوابط خاصة بتنظيم أجهزة إعادة البث والتشويش لحماية النطاق الترددي، كما جرى تنظيم بيع شرائح الهاتف (SIM Cards) للحد من التجاوزات والإشكالات القانونية والاجتماعية المرتبطة ببيعها خارج الضوابط.

حماية المحتوى الأسري: أطلقت الوزارة خدمة "إنترنت الأسرة" التي تتيح للمشتركين ميزة فلترة وحجب المواقع والمحتويات الضارة لحماية المنظومة القيمية والأسرية.

مشروع الإنترنت الحكومي (FTTG): تم ربط أكثر من 4,200 دائرة ومؤسسة حكومية بشبكة مخصصة وعالية السرعة عبر الألياف الضوئية، مما أسهم في تسريع خطوات الأتمتة الإدارية وتسهيل تنفيذ المشاريع السيادية مثل مشروع "روناكي"، ومشروع "حسابي"، وأتمتة المعاملات العدلية وإجازات السوق والدفع الإلكتروني.

الخدمات البريدية: جرى تحديث قطاع البريد بالشراكة مع القطاع الخاص لتوظيف الأنظمة البرمجية الحديثة، ونُشرت اللوائح والتعليمات البريدية الخاصة بالإقليم لأول مرة في الجريدة الرسمية.

إعادة هيكلة قطاع النقل والخدمات اللوجستية

عملت الوزارة على تنظيم شبكات النقل البري العام والخاص عبر تفعيل الرقابة الإلكترونية والأنظمة الذكية:

تنظيم مركبات الأجرة (التاكسي): تم تنظيم بيانات أكثر من 71,000 سيارة أجرة وتزويدها ببطاقات معلومات وشارات مخصصة، مما أسهم في خفض المخالفات والإشكالات بنسب ملموسة، فيما وصلت مشاريع تركيب عدادات الأجرة (Taxi Meter) إلى مراحلها النهائية.

مراقبة الشاحنات والخدمات اللوجستية: جرى ربط أكثر من 28,000 شاحنة ومركبة حمل متوسطة بنظام المراقبة الإلكتروني (GPS) والأقفال الذكية، وتطبيق نظام المانيفست الوطني لدعم الحركة التجارية وتمهيد الطريق لتأسيس مشروع الميناء الجاف الاستراتيجي.

تطوير النقل العام وحافلات المدينة: جرى تفعيل الشراكات مع مشغلي تطبيقات النقل الذكي المرخصة، واعتماد المخططات التنفيذية لمشروع حافلات المدينة الصديقة للبيئة، والمقرر البدء بتطبيقه في أربيل والسليمانية ثم التوسع تدريجياً ليشمل بقية المحافظات والإدارات المستقلة (دهوك، زاخو، سوران، حلبجة، كرميان، رابرين).

إحصاءات قطاع النقل: تشرف الكوادر الفنية للوزارة حالياً على تنظيم وإدارة العمليات الآتية:

تنظيم وإدارة حركة أكثر من 23,985 حافلة نقل ركاب.

تنظيم ومراقبة أكثر من 71,144 سيارة أجرة.

إصدار مانيفست الشاحنات في المنافذ الحدودية وتنظيم حركة الشاحنات التي يقدر عددها بنحو 9,000 شاحنة يومياً.

إصدار المانيفست السياحي وإدارة حركة الترانزيت رقمياً في المنافذ الرسمية.

الإشراف على مرائب النقل وتطويرها ومنح رخص النقل بمختلف فئاتها.

قطاع الطيران والمطارات المدنية

تواصل مطارات الإقليم (أربيل والسليمانية) تقديم خدماتها بكفاءة وموثوقية عالية وفقاً للمقاييس الدولية. وفيما يخص البنية التحتية المستقبلية، وضعت شركة (دار الهندسة) المخططات الفنية والتصميمية لمشروع مطار دهوك تمهيداً للبدء بالتنفيذ الفعلي حال توفر الموازنات اللازمة وتأمين التمويل المالي، في حين يشارف مشروع المرآب الجديد بمطار أربيل على الانتهاء تمهيداً لافتتاحه رسمياً.

الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

تماشياً مع التطورات التقنية المتسارعة، استحدثت الوزارة مديراً متخصصاً في مجالات الأمن السيبراني (Cybersecurity)، والذكاء الاصطناعي (AI)، ومراكز البيانات، بهدف حماية الأصول الرقمية للمؤسسات الحكومية وتأطير السياسات الفنية الكفيلة بمواجهة التهديدات السيبرانية.

خامساً: الأنواء الجوية والرصد الزلزالي وأجهزة الإنذار المبكر

انتقلت المنظومة الوطنية للرصد الجوي والزلزالي من الأساليب التقليدية إلى شبكة رصد رقمية متطورة ومترابطة دولياً، حيث تضم المنظومة حالياً:

27 محطة أنواء جوية أوتوماتيكية متطورة.

7 محطات رصد كلاسيكية.

13 محطة رصد زلزالي حديثة تغطي المحافظات الرئيسية الأربع (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة).

وساهم تفعيل نظام خدمات الرصد والتنبؤ قصير المدى (48 ساعة) في تزويد مجلس الوزراء والوزارات المعنية ببيانات وتقارير استباقية دقيقة، مما أتاح للجهات المعنية (الداخلية، البلديات، البيشمركة، التربية، الصحة) اتخاذ تدابير وقائية سريعة وإعلان حالات الطوارئ أو العطل الاستباقية أثناء الفيضانات وموجات الصقيع حمايةً للأرواح والممتلكات.

سادساً: الشراكات والاتفاقيات الدولية

عززت الوزارة من شراكاتها الخارجية لتبادل البيانات الفنية والبيئية من خلال:

اتفاقية مع وزارة البيئة الإيطالية بقيمة 3.5 مليون يورو لتأمين 52 محطة رصد إضافية وتأسيس مركز بيانات متطور للطقس.

مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS) في مجالات تبادل معلومات الزلازل.

إنشاء خطوط اتصال مباشرة لتبادل البيانات الفنية مع مراكز الرصد في الإمارات والأردن، مما جعل البيانات المرصودة مرجعاً علمياً هاماً للمهندسين والمستثمرين والباحثين الأكاديميين.

سابعاً: المساهمة الاقتصادية وتنمية فرص العمل

أسهمت المشاريع التنظيمية والتراخيص الممنوحة للشركات في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل واسعة في الإقليم:

شملت التراخيص الممنوحة 120 شركة بريدية، وأربع شركات لشبكات الألياف الضوئية (FTTH/FTTG)، والعديد من شركات الإنترنت اللاسلكي والاتصالات، مما أسهم في تأمين وتشغيل ما يقارب 9,188 برج اتصالات.

تشير المؤشرات والبيانات الإحصائية للوزارة إلى أن برامج التحديث والإصلاح ساهمت في استحداث وتأمين فرص عمل وبيئة تشغيلية مباشرة وغير مباشرة استفاد منها نحو 145,488 مستفيداً في مختلف القطاعات الخدمية التابعة للنقل والاتصالات، مما انعكس إيجاباً على مداخيل ودعم آلاف الأسر في إقليم كوردستان.

أعرب وزير النقل والاتصالات، آنو عبدوكا، في ختام استعراض المؤشرات الفنية، عن تقديره العميق للدعم والتوجيه المستمر الذي يقدمه رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مؤكداً التزام كافة ملاكات ومهندسي وفنيي الوزارة بمواصلة العمل بجهد ومسؤولية لتطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمساهمة في بناء بيئة خدمية واقتصادية مستدامة تلبي تطلعات مواطني إقليم كوردستان ومؤسساته.