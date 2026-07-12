عبدي: مواقف غراهام الداعمة للكورد وسوريا السلمية ستبقى محفورة في التاريخ

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أربيل (كوردستان 24)- نعى قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، مشيداً بمواقفه التاريخية ودعمه المستمر للقضية الكوردية والجهود الرامية لتحقيق السلام في سوريا.

وقال عبدي في تدوينة رسمية عبر منصة "إكس": "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيناتور ليندسي غراهام"، مؤكداً أن مسيرته القيادية المرتكزة على المبادئ، ودفاعه الدؤوب عن تأسيس سوريا سلمية وعادلة، إلى جانب دعمه الثابت للشعب الكوردي، هي إرث سيظل محفوراً في التاريخ.

واختتم قائد "قسد" تدوينته بتقديم أحر التعازي والمواساة لعائلة الراحل وأصدقائه ومحبيه في هذا المصاب.

ويعتبر غراهام أحد أبرز المشرعين الأمريكيين الذين حافظوا على علاقات وثيقة ودعم مستمر لقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.