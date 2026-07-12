حقوق الإنسان بإقليم كوردستان تدين مقتل راعٍ برصاص الحرس الثوري في "كليشين"

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أربيل (كوردستان 24)- أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان بشدة، اليوم الأحد، إقدام قوات الحرس الثوري الإيراني على تصفية راعٍ كوردي أعزل في المرتفعات الحدودية.

واصفةً الحادثة بالانتهاك الصارخ لسيادة الأراضي والقوانين الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن قوات الحرس الثوري أطلقت النار مباشرة على الراعي في مرتفعات "كليشين" الحدودية ما أدى إلى مقتله على الفور.

مضيفةً أن القوات الإيرانية لم تكتفِ بتصفيته بل سحبت جثمان الضحية وقامت بمصادرة مواشيه ونقلها إلى داخل العمق الإيراني.

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء السافر يمثل تجاوزاً خطيراً للحدود بين البلدين، وخرقاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تكفل حماية المدنيين.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء تكرار هذه الخروقات.

مطالبةً بفتح تحقيق دولي فوري وشفاف، ومحاكمة الجناة بشكل صارم، مع تقديم تعويض عادل لذوي الضحية، مؤكدة متابعتها اللصيقة للقضية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار هذه المآسي.