صومعة أربيل توجّه مزارعي الكوير وديبكة لتسليم محاصيل القمح

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أربيل (كوردستان24)- وجهت إدارة صومعة (سايلو) أربيل، اليوم الأحد، تنبيهاً هاماً لكافة مزارعي منطقتي الكوير وديبكة لتسليم محاصيل القمح الخاصة بهم وفق المواعيد المحددة.

وأوضحت إدارة الصومعة في بيان رسمي لها، اليوم الأحد 12 تموز 2026، أنه من المقرر البدء بعملية تسلّم القمح صباح يوم غدٍ الاثنين 13 تموز 2026 للمزارعين الذين تقع أدوارهم في أيام (13 و14 و15) من الشهر الجاري.

ودعت الصومعة الفلاحين المعنيين إلى مراجعة مقر صومعة أربيل في الأوقات المحددة لتسليم محاصيلهم، لافتة إلى أن نظام حجز الأدوار الإلكتروني مفتوح حالياً للمزارعين الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد، ليتسنى لهم إدراج بياناتهم وحجز مواعيدهم تيسيراً للعملية وتجنباً للازدحام.

وتتواصل عملية تسلّم القمح من الفلاحين في صوامع إقليم كوردستان؛ حيث تشير آخر الإحصائيات لغاية يوم الجمعة 10 تموز 2026 إلى وصول إجمالي الكميات المتسلمة إلى 332,910 أطنان، وهو ما يمثل نسبة 86% من الحصة الإجمالية المقررة للتعويض المالي.

يُذكر أن عملية تسلّم المحاصيل انطلقت في 10 حزيران 2026 عبر 13 صومعة في الإقليم، تحت إشراف الجهات المعنية والمختصة بهدف دعم المنتج الوطني وتأمين المستحقات المالية للفلاحين، وتظهر الأرقام أن العملية قطعت مراحل متقدمة في معظم المناطق وباتت قريبة من استيفاء كامل الحصة المحددة للإقليم والبالغة 400 ألف طن.

وتأتي هذه العملية في وقت حددت فيه الحكومة الاتحادية في بغداد حصة تسلّم القمح من مزارعي الإقليم لهذا الموسم بـ 400 ألف طن؛ تتوزع بين شراء 292 ألف طن بسعر 700 ألف دينار عراقي للطن الواحد ضمن الخطة الزراعية المعتمدة، وشراء الـ 108 آلاف طن المتبقية بسعر 500 ألف دينار للطن الواحد كإيرادات خارج الخطة الزراعية المقرة.