ترامب: وجّهنا ضربات قوية لإيران ومضيق هرمز مفتوح

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أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "مضيق هرمز مفتوح"، مشيراً أيضاً إلى أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية جداً لإيران، وذلك في إشارة إلى العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية مؤخراً.

من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) في توضيح لها، أنه خلال الأيام السبعة الماضية فقط، عبرت أكثر من 140 سفينة من مضيق هرمز.

وأكدت سنتكوم أن حركة الملاحة مستمرة والمضيق مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني من هذا الممر المائي.

وأشارت سنتكوم أيضاً إلى أن قواتها منتشرة وفي حالة تأهب تام لضمان استمرار حرية الملاحة، على الرغم من السلوكيات العدائية غير المبررة لإيران.

في المقابل، أعلنت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز أن العبور من المضيق مستحيل في الوقت الحالي.

وتُرجع طهران سبب ذلك إلى التحركات الأمريكية غير القانونية، قائلة إن طلبات العبور يتم مراجعتها، ولن تُمنح التصاريح اللازمة إلا عندما يعود الاستقرار والهدوء إلى المنطقة.