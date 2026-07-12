الكويت تعلن تعرّض 3 مراكز حدودية ومنصة نفط بحرية لقصفٍ جوي

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، وقوع أضرار مادية في 3 مراكز حدودية ومنصة بحرية للنفط جراء تعرضها لهجوم عدواني آثم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان، إن "ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد تعرضت لهجوم عدواني آثم، أسفر عن وقوع أضرار مادية".

وأضاف "كما تعرّضت إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة".

وباشرت الجهات المختصة فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت دولة الإمارات أدانت، الأحد، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين، والكويت، وقطر، والأردن، وعُمان، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح الأحد، أن القوات المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد.

تأتي تلك التطورات في أعقاب إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد إيران، فجر الأحد، ردا على قصفها في مضيق هرمز سفينة حاويات ترفع علم قبرص.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إنها أكملت الجولة الثالثة من الضربات التي نفذتها هذا الأسبوع ضد إيران، والتي جاءت لمحاسبة القوات الإيرانية على مهاجمة سفينة تجارية في مضيق هرمز.

وأضافت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيرة، وقطع بحرية.

وشملت الأهداف مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية، ومنشآت لتخزين الذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع للمراقبة الساحلية.