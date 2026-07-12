واشنطن تشن هجوماً جديداً على مواقع إيرانية قرب هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية إن الولايات المتحدة شنت هجوما صاروخيا على موقعين إيرانيين قرب مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن شهود سماع دوي انفجارات شرقي مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وأوضحت وكالة أنباء فارس أن دوي الانفجارات سمع في المنطقة الساحلية من قشم، قبل أن تؤكد وكالة إرنا إطلق صواريخ باتجاه جزيرة قشم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال موقع "أكسيوس" إن الجيش الأمريكي نفذ منذ ساعة بضع ضربات على أنظمة صواريخ ودفاع جوي، لافتا إلى أن الغارة استهدفت أيضا زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في موقعين حول مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة مغلق بعد ضربات أمريكية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأحد، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إن مضيق هرمز مفتوح.

وأشار الرئيس الأمريكي خلال تصريح آخر الأحد لشبكة سي إن إن إلى أن بلاده وجهت ضربات "قوية جدا" لإيران خلال الليل السبت الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت القيادة المركزية الأميركية أنّ حركة الملاحة "تسير بشكل طبيعي" عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن وأن قواتها "متمركزة ومستعدة" لضمان حرية الملاحة بالمضيق.

جاء ذلك بعد يوم من تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية، وإعلان إيران إغلاقها هذا الممر المائي الحيوي.