جنايات نينوى تقضي بالإعدام بحق إرهابي متورط في تفجيرات واقتحام سجن "بادوش"

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اربيل (كوردستان24) - أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكماً بالإعدام بحق عنصر ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد إدانته بارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية الدامية واستهداف القوات الأمنية والمواطنين في محافظة نينوى.

وأظهرت أوراق القضية أن المدان حوّل ورشة الحدادة الخاصة به—والتي كانت مخصصة ظاهرياً لتصليح المركبات الصغيرة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل—إلى مخزن سري للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والعبوات الناسفة، والمواد المتفجرة لدعم خلايا التنظيم الإرهابي.

وطبقاً لقرار المحكمة، فإن المدان اشترك مع مجموعته الإرهابية في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت الأرتال العسكرية والقوات الأمنية، ونفّذ عمليات اغتيال طالت عدداً من الضباط والمنتسبين. كما أُدين بتفجير سيارة مفخخة في منطقة حي "التأميم" بالجانب الأيسر عام 2021، ما أسفر حينها عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وتضمنت لائحة الاتهامات الثابتة ضد المدان مشاركته الفاعلة في الهجوم على مدينة الموصل واقتحام سجن "بادوش" لإطلاق سراح السجناء، فضلاً عن مساهمته المباشرة في تصفية وقتل عدد كبير من نزلاء السجن المذكور.

وأشارت المحكمة إلى أن حكم الإعدام صدر بحق المدان وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية (الفقرات 1 و3 و5 و7) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005.