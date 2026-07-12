غوتيريش يحذّر من "تصعيد خطير" في الخليج ويدعو واشنطن وطهران إلى العودة للحوار

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أربيل (كوردستان 24)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة الخليج.

موجهاً نداءً عاجلاً إلى كل من الولايات المتحدة وإيران لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" ووقف الأعمال العدائية فوراً.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان رسمي، إن غوتيريش يتابع بوجل شديد استئناف المواجهات العسكرية والضربات المتبادلة بين الجانبين.

مؤكداً أن الاستمرار في هذا المسار يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين بشكل غير مسبوق.

وحث الأمين العام الأطراف المعنية على ضرورة "استئناف المفاوضات بشكل عاجل" كسبيل وحيد لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة.

تأتي هذه الدعوة الأممية في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية المتبادلة والضربات الجوية التي استهدفت مواقع استراتيجية وجزراً في الخليج، وسط مخاوف دولية من انزلاق الطرفين إلى مواجهة عسكرية مفتوحة قد تؤثر على خطوط إمدادات الطاقة العالمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز.